Wetter Dorfbach tritt über die Ufer: Sommergewitter sorgt erneut für Überschwemmungen im Kanton Luzern Erneut regnet es im Kanton Luzern stark. Zahlreiche Feuerwehrleute stehen im Einsatz. Aktualisiert 24.06.2021, 19.32 Uhr

Auch am Donnerstagabend regnet es im Kanton Luzern kräftig. Die Polizei bestätigt auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 «zahlreiche Einsätze».

In Langnau bei Reiden trat der Dorfbach über die Ufer:

Video: Leserreporter PilatusToday

Langnau bei Reiden Bild: Leserreporter Langnau bei Reiden Bild: Leserreporter Sportplatz Reiden Bild: Leserreporter Reidermoos Bild: Leserreporter

Warum die Hauptstrasse zwischen Schötz und Ebersecken derzeit wegen Überschwemmungen gesperrt ist, zeigt dieses Video:

Video: Leserreporter

Auch der Sportplatz Reiden steht praktisch komplett unter Wasser:

Video: Leserreporter

Wegen Überschwemmungen fallen zahlreiche Busse im nördlichen Kantonsteil aus:

In der ganzen Schweiz fallen laut Meteonews am Donnerstagabend Schauer. Die Gewitter können lokal auch viel Niederschlag in kurzer Zeit bringen. Da die Böden teils gesättigt sind, kann der Regen nun nicht mehr versickern, was zu Überflutungen führt.



