Kanton Luzern «Baden ist gesund und gut» – am Muttertag eröffnen viele Luzerner Schwimmbäder Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen auf Hochtouren. Damit steigt auch die Vorfreude auf den Badespass. Besonders gross ist sie in Willisau, wo heuer das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert wird. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 03.05.2022, 16.30 Uhr

Das Schwimmbad Hasenburg Ende April vor der Eröffnung. Bild: Patrick Hürlimann (Willisau, 28. April 2022)

Ein Arbeitstag am Waldrand, untermalt vom Gesang zahlloser Vögel und das erst noch bei Sonnenschein. So macht der Job Freude, auch wenn noch einiges anzupacken ist. Im Schwimmbad Hasenburg Willisau ist das routinierte Sportzentrum-Team mit Hochdruck mit verschiedensten Inbetriebnahme-Arbeiten beschäftigt. Zwei Männer jäten Unkraut zwischen Steinplatten, andere sind beim Kinderspielplatz beschäftigt und einer greift sich beim Eingangsbereich einen Farbkessel. Das ist bloss eine Momentaufnahme vom 28. April. Spätestens am 7. Mai muss der Grossteil der Vorbereitungsarbeiten erledigt sein. Das wichtigste Element, das Wasser, wird erst in den kommenden Tagen ins Schwimmbecken eingelassen.

Die Koordination obliegt Joe Bossert. «Es gibt noch einiges zu tun, aber wenn unser Team dranbleibt, kommt's bis am Samstag vor Muttertag gut», ist der Leiter des technischen Dienstes zuversichtlich. Er sehnt den Saisonstart sichtlich herbei: «Wir gehen im Frühling so gerne in die Badi wie der Älpler auf die Alp. Im Herbst sind wir froh, wenn es vorbei ist und wir ohne Zwischenfälle abschliessen können», beschreibt er. Der Mann versteht sein Handwerk, er sorgt seit über 30 Jahren für «seine» Badi. Pius Stauffer, der Leiter des Sportzentrums, blickt über die Anlage und verweist auf ein paar hübsche Details – etwa auf den alten, kranken Baum, der nicht gefällt wurde, sondern aus dem ein Hochsitz für die Bademeister geschnitzt und gesägt wurde. Oder auf das Herz beim Beckenrand, welches aus einem fast 400-jährigen Lindenstamm herausgefräst wurde. Stauffer betont:

«Das ist alles Joe zu verdanken; er sorgt dafür, dass sich die Badegäste im Sommer wie zu Hause fühlen.»

Betriebsleiter Joe Bossert im noch trockenen Schwimmbecken. Bild: (Patrick Hürlimann, Willisau, 28. April 2022)

Heisse Diskussionen um das Gemeinschaftsbad

In diesem Jahr wird in der Hasenburg das 100-Jahre-Jubiläum gefeiert. Am 3. Juli beginnt der grosse Tag mit einem Feldgottesdienst im Schwimmbad. Musikalisch umrahmt wird der Festakt von der Musikgesellschaft Rohrmatt. Das Festprogramm wird laut Bossert für alle Generationen etwas bieten. «Es ist anzunehmen, dass dann etliche Geschichten aufgewärmt werden, womöglich auch beim Gottesdienst. Etwa die heissen Diskussionen im Jahre 1950 zur Frage Gemeinschaftsbad», sagt er und verweist auf mehrere Artikel und Leserbriefe zum Thema, die er uns zukommen liess.

Artikel von 1950 zur Gemeindeversammlung zum Thema Gemeinschaftsbad. Bild: PD

Beschrieben wurde darin die Gemeindeversammlung vom 21. Juni 1950, die von 266 Bürger besucht und an der als einziges, «aber ausserordentlich wichtiges Traktandum» über die Badeverordnung beraten und abgestimmt wurde. Die hochwürdige Geistlichkeit sah sich in der hohen Pflicht und ernsten Verantwortung für das sittliche Wohl von Jugend und Volk zu sorgen und nahm geschlossen daran teil. Der «hochwürdige Pfarrer Knüsel» richtete Mahnworte an die Versammlung und sagte wörtlich etwa:

«Baden ist gesund und gut … doch braucht es dazu ein Gemeinschaftsbad?»

Ein solches habe die Kirche aus sittlichen Erwägungen zu allen Zeiten klar und unzweideutig abgelehnt. Die flammende Rede stiess auf mehrheitlich taube Ohren. Bei einem absoluten Mehr von 134 Stimmen entschied sich die Gemeindeversammlung für das Gemeinschaftsbad. Erlaubt war das gemeinsame Baden fortan jeweils am Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Woher stammen die Chriesi-Steine im Schwimmbecken?

Auch andere erhellende Geschichten kennt Bossert: «Das Bassin wurde bis in die 60er-Jahre mit Wasser aus der vorbeifliessenden Seewag gefüllt, welche vom Ostergau her kommt. Die alten Willisauerinnen und Willisauer erzählen, dass zu dieser Zeit immer mal auch Chriesi-Steine im Bassin geschwommen sind.» Woher diese stammten, liegt eigentlich auf der Hand. Bossert:

«Die Distillerie Diwisa hat damals das Spülwasser der Brennhäfen über einen Kanal in die Seewag abgelassen.»

Das Schwimmbad Hasenburg vor der Erneuerung mit Wasser aus der Seewag. Bild: PD

Das Wasser wurde damals einfach durch einen Schieber am oberen Teil des Schwimmbeckens eingelassen. Musste es erneuert werden, liess man es durch einen anderen Schieber im unteren Bereich des Beckens ab. In den 60er-Jahren ist die Anlage erneuert worden, das alte Becken wurde praktisch in das Bestehende eingebaut. Daraus resultierte das ziemlich einzigartige Mass von 36 Metern Länge auf 15 Meter Breite.

Schwimmen im Wasser aus der Seewag. Bild: PD

Bossert richtet stets aufmerksam ein Auge auf die vielen alten Leitungen, die das Herzstück der Anlage bilden. «Das grosse Thema bei einer derart in die Jahre gekommenen Installation ist der Rost», erklärt er. Auch dieses Jahr habe es diesbezüglich einige Überraschungen gegeben.

Womöglich wird die Geschichte der Badi bald um ein Kapitel ergänzt. Die Stadt Willisau hat 2021 eine angrenzende Parzelle erworben und eine Analyse der Sportanlagen in Auftrag gegeben. Es wurde dabei unter anderem geprüft, wie das Freibad und das angrenzende Gebiet konzeptionell gestaltet werden könnte. Basierend darauf werden die weiteren Planungsschritte im kommenden Jahr eingeleitet werden.

