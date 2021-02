Kanton Luzern Baustart rückt näher: Trinkwasser aus Emmen soll den Gemeinden am Sempachersee helfen Mit der neuen Leitung von Rippertschwand nach Sempach will der Wasserverbund Aquaregio zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Baustart könnte bereits im Frühling erfolgen. Dominik Weingartner 09.02.2021, 16.30 Uhr

Der Wasserverbund Aquaregio kann voraussichtlich bald mit der Umsetzung eines wichtigen Projekts beginnen: Der Neubau einer Leitung vom Reservoir Rippertschwand der Wasserversorgung Emmen Richtung Sempachersee ins Gebiet von Aquaregio. Die Baueingabe für das Projekt bei der Stadt Sempach könnte Ende Februar erfolgen, so Sacha Heller, Verwaltungsratspräsident von Aquaregio. «Planerisch sind wir so weit», sagt er. Was noch fehlt, sind vereinzelte Unterschriften von Grundeigentümern für die Durchleitungsrechte. Heller:

«Wir hoffen auf die baldige Zustimmung der Grundeigentümer, denn bei einem trockenen Sommer könnten die Region und ihre Vertragspartner, zu denen auch Rain und Neuenkirch gehören, schon sehr bald auf die Leitung angewiesen sein.»

Sacha Heller ist Verwaltungsratspräsident von Aquaregio.



Motiv für den Neubau ist die langfristige Sicherung der Wasserversorgung in den acht Aquaregio-Gemeinden Sursee, Sempach, Beromünster, Oberkirch, Nottwil, Eich, Schenkon und Hildisrieden. Das Wasser soll beim Sempachersee in das Netz von Aquaregio fliessen. Für das Projekt sind 6,3 Millionen Franken veranschlagt, der Start für die halbjährige Bauphase könnte im Frühling erfolgen.

Zwei Werke definitiv aufgegeben

Mit dem Wasser aus Emmen kann Aquaregio zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn neben der Wasserversorgungssicherheit hat die Region auch mit erhöhter Chlorothalonil-Belastung zu kämpfen. Das in Pflanzenschutzmitteln enthaltene Fungizid ist seit 2020 verboten, weil es krebserregend sein soll. Für Trinkwasser wurde ein Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter festgelegt.

Weil dieser Wert mancherorts überschritten wird, wurden im Herbst 2019 acht Werke vorsorglich ausser Betrieb genommen. Laut Heller wurden zwei Werke definitiv aufgegeben. Ein weiteres wird nun für Bewässerung genutzt. «Wir hoffen, dass wir die restlichen fünf Werke wieder ans Netz bringen können», sagt Heller. Doch das kann dauern:

«Es kann sein, dass die ausgebrachten Schadstoffe noch gar nicht alle im Grundwasser angekommen sind.»

Nahezu Totalausfall in Oberkirch und Nottwil

Am stärksten belastet sind die Werke in Oberkirch und Nottwil: «Dort haben wir nahezu einen Totalausfall.» Neben der Landwirtschaft könnte auch der Golfsport zur Belastung beitragen. «Teilflächen von Golfplätzen liegen tatsächlich in Zuströmbereichen von betroffenen Wasserfassungen. Auch dort wurden entsprechende Produkte zur Rasenpflege eingesetzt», sagt Heller.

Den Landwirten und Platzbetreibern könne man allerdings keinen Vorwurf machen. Heller: «Diese Mittel wurden von den Landwirtschaftsbehörden bis ins Jahr 2018 empfohlen.» Jetzt sei zentral, «dass die Landwirte den Bau der Leitungen mit schnellen Zustimmungen zu den Durchleitungsrechten unterstützen». Das Chlorothalonil-Problem lasse sich nur mit dem raschen Bau von Verbindungsleitungen umgehen:

«Dazu haben die Wasserversorger nur zwei Jahre Zeit. Danach droht die Schliessung und damit ein Versorgungsunterbruch.»

Und: «Es ist nicht die Zeit, um über Details zu feilschen. Es bekommen alle dieselbe vom Bauernverband vorgegebenen Entschädigungen für das Durchleitungsrecht, die Beeinträchtigungen beim Bau sowie den Ertragsausfall. Weiter garantieren wir, dass wir den beanspruchten Boden nach den Bauarbeiten wieder in einwandfrei hergestelltem Zustand zurückgeben.»

Tiefere Wasserhärte

Schon heute kann Aquaregio vertraglich pro Tag bis zu 5000 Kubikmeter weniger belastetes Wasser aus Emmen beziehen. Obwohl diese Menge für die nächsten Jahre reichen wird, hat der Wasserverbund bereits nach mehr Wasser angefragt. «Das machen wir vorsorglich», sagt Sacha Heller. Die neue Leitung sei auch für die Zukunft gedacht. «Um korrekte Mischverhältnisse sicherzustellen, könnte man damit wesentlich grössere Wassermengen transportieren», so Heller.

Mit dem Emmer Wasser wird sich vor allem die Versorgung in Oberkirch, Nottwil und Eich ändern. In Sursee und Schenkon wird zu je 50 Prozent örtliches Grundwasser und Emmer Wasser zum Einsatz kommen. Nur in Sempach soll die Versorgung so bleiben wie bisher. Im Michelsamt wurde die Versorgungssicherheit bereits mit den abgeschlossenen Bauprojekten zwischen Schwarzenbach und Beromünster sowie Neudorf und Beromünster im Jahr 2020 ausgebaut.

Das Ziel ist laut Sacha Heller, der Bevölkerung stets die gleiche Mischung von Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. So soll sichergestellt werden, dass etwa die Wasserhärte gleich bleibt, was die Handhabung unter anderem von Waschmaschinen einfach machen soll. Positiv für die Bevölkerung: Die Wasserhärte soll überall sinken.