Kanton Luzern baut Medical Center in Nottwil wieder auf Die Luzerner Regierung hat beschlossen, das Medical Center Lucerne in Nottwil als Corona-Spital wieder in Betrieb zu nehmen. Vorerst stehen zwei Dutzend Betten zur Verfügung. Zudem begrüsst der Regierungsrat die Härtefallverordnung des Bundes – wünscht sich aber Ergänzungen und Präzisierungen. 11.11.2020, 09.52 Uhr

Das Medical Center Luzern wurde im Auftrag des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern errichtet. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(pw) Die kantonale Task Force Corona geht davon aus, dass es in den nächsten Wochen zu einem erhöhten Aufkommen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Luzerner Akutspitälern kommt. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. Wie im Frühling können Engpässe in den Akutspitälern nicht ausgeschlossen werden.

Der Regierungsrat hat deshalb beschlossen, das Medical Center Lucerne (MCL) in Nottwil ab dem 23. November 2020 wieder in Betrieb zu nehmen. In einem ersten Aufbauschritt werden 25 Behandlungs-Betten geschaffen. Sobald die Belegung der Betten begonnen hat, wird das MCL weiter ausgebaut.

Gesundheitsdepartement kann Kliniken zusätzliche Leistungsaufträge erteilen

Der Luzerner Regierungsrat beobachtet die Entwicklung der spitalbedürftigen Covid-19-Patienten genau. Um im Bedarfsfall rasch zusätzliche Spitalbetten schaffen zu können, hat er das Gesundheits- und Sozialdepartement ermächtigt, zusätzliche Institutionen wie beispielsweise das MCL vorübergehend auf die Spitalliste zu nehmen oder Institutionen wie beispielsweise Reha-Kliniken, die sich bereits auf der Spitalliste befinden, zusätzliche Leistungsaufträge zu erteilen. Je nach Entwicklung der Covid-19-Patientenzahlen in den Akutkliniken sowie der Bettenbelegung in den inner- und ausserkantonalen Reha-Kliniken könnte dies laut dem Kanton notwendig werden.

Mit der Schaffung dieser zusätzlichen Spitalkapazitäten werden die Luzerner Akutspitäler (LUKS, Hirslanden Klinik St. Anna) entlastet, damit ihre Kapazitäten möglichst lange für die Behandlung komplexer Covid-19-Krankheitsfälle zur Verfügung stehen.

Regierungsrat ist bereit, 25 Millionen Franken zur Unterstützung von Härtefällen beizusteuern

In der Mitteilung des Kantons heisst es zudem weiter, dass der Luzerner Regierungsrat «begrüsst die Härtefallverordnung des Bundes im Grundsatz», sagt Finanzdirektor Reto Wyss. Der Regierungsrat macht aber im Rahmen der Vernehmlassung die folgenden Wünsche zur Ergänzung und Präzisierung geltend:



Der Bund soll das auf 200 Millionen Franken veranschlagte Härtefallpaket aufstocken und aufgrund seiner konjunkturpolitischen Verantwortung seinen Finanzierungsanteil deutlich erhöhen. Reto Wyss: «Die 200 Millionen Franken werden kaum ausreichen, um die mittel- und langfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie aufzufangen. Die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen werden in der Tendenz noch zunehmen.» Je nach Entwicklung der Pandemie sei auch eine Neulancierung der Covid-19-Kredite zu prüfen.

Begleitend dazu regt der Regierungsrat konkretere Aussagen respektive Vorkehrungen zur Missbrauchsbekämpfung an.

Der Regierungsrat will Unterstützungsmassnahmen wie Kredite oder A-fonds-perdu-Beiträge flexibel handhaben und auch Mischformen einsetzen können. «Es scheint uns sinnvoller, wenn Unterstützungsmassnahmen bei Bedarf kombiniert werden können, um den Bedürfnissen der Unternehmen so gut wie möglich zu entsprechen», so Reto Wyss.

Die Luzerner Regierung beantragt beim Kantonsrat in diesem Zusammenhang eine Ausgabebewilligung von 25 Millionen Franken. In dieser Summe enthalten sind auch die 8,58 Millionen Franken, die der Bund gemäss seinem Verteilschlüssel für den Kanton Luzern vorgesehen hat. Finanzdirektor Reto Wyss sagt:

«Wir sehen vor, primär Bürgschaften für Kredite und A-fonds-perdu-Beiträge umzusetzen.»

Die Luzerner Regierung sei bestrebt, so schnell wie möglich die Gelder sprechen zu können und will dem Kantonsrat bereits im Dezember ein entsprechendes Dekret unterbreiten.

Die Kriterien, wer wie viel Geld und in welcher Form erhält, werden aktuell erarbeitet und mit dem Inkrafttreten der Covid-19-Härtefallverordnung kommuniziert.