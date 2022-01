Kanton Luzern «Bedauerlich» und «intransparent»: Das sagen Parteien und Gemeinden zu den Polizeiposten-Schliessungen Die geplante Schliessung von der Hälfte der Luzerner Polizeiposten hat Parteien und Gemeinden auf dem falschen Fuss erwischt. Während manche der Reorganisation durchaus Positives abgewinnen können, bangen Gemeinden um ihren Polizeiposten. Livia Fischer und Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Polizei will die Zahl ihrer Posten von 31 auf 15 reduzieren. Welche Standorte von einer Schliessung betroffen sein werden, ist offen. Die Aussagen von Kommandant Adi Achermann gegenüber unserer Zeitung lassen aber Rückschlüsse darauf zu, welche Gemeinden ihren Polizeiposten verlieren könnten.

Klar ist bereits jetzt: Die geplanten Schliessungen der Polizeiposten sind ein emotionales Thema. Das zeigen erste Reaktionen aus der Bevölkerung – mehrere Leserinnen und Leser taten ihren Unmut in den sozialen Medien kund. Auch manchen Kantonspolitikerinnen und -politikern stösst das Vorhaben sauer auf. Insbesondere die missglückte Kommunikation darüber. Bekannt wurden die vorgesehenen Schliessungen nämlich erst durch Recherchen des «Regionaljournals Zentralschweiz» von SRF.

Intransparente Kommunikation führt zu Verwirrung

Über die Überprüfung der Polizeiposten wurde das Parlament zwar schon im Dezember 2020 informiert. SP-Kantonsrat Josef Schuler sagt aber: «Wir gingen davon aus, dass Polizeischliessungen erst noch analysiert werden.» Nun aber mache es – sowohl seitens der Kommunikation der Polizei als auch anhand der Medienberichte – den Anschein, dass die Streichungen definitiv seien. «Das hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig sind wir immer noch unsicher, ob dem wirklich so ist – wir erwarten, dass Paul Winiker in nächster Zeit darüber aufklärt.» Spätestens bei der nächsten Sitzung der Kommission Justiz und Sicherheit (JSK), deren Mitglied Schuler ist und die Mitte Februar stattfindet, wolle er Klarheit haben. So sei bei dem Treffen ein Austausch mit der Regierung geplant.

Auch Rahel Estermann (Luzern), Co-Fraktionspräsidentin der Grünen, kritisiert am neuen Stationierungskonzept, dass es «in scheinbar kleinem Kreise und mit wenig transparenter Beteiligung» beraten werde. SVP-Fraktionschef Armin Hartmann (Schlierbach) sagt zur missglückten Kommunikation: «Ich bedaure es, dass aufgrund einer Indiskretion nun nur über einen Teil der Organisationsentwicklung diskutiert wird und eine Überprüfung der Polizeiposten als bereits beschlossene Sache wahrgenommen wird. Dieses Vorgehen könnte das ganze Projekt unterlaufen und die Vorteile für die Gesamtbevölkerung gefährden.»

Es braucht eine offene Diskussion

Sie alle sind sich einig: Es braucht eine saubere Analyse, aus der eine öffentliche Diskussion hervorgeht, in die nebst dem Parlament auch die betroffenen Gemeinden miteinbezogen werden müssen. Weiter betonen die drei sowie auch Mitte-Kantonsrätin und Präsidentin der JSK Inge Lichtsteiner, dass die Sicherheit der Bevölkerung auch künftig gewährleistet sein müsse und die Präsenz der Polizei auf der Landschaft nicht reduziert werden dürfe. Damit die Polizei ihren Leistungsauftrag erfüllen kann, sehen sie eine Aufstockung des Personals – die in der Vergangenheit aus Spargründen vermehrt hinausgeschoben wurde – als unumgänglich.

Dass sich die Luzerner Polizei über eine künftig sinnvolle Aufstellung Gedanken macht, leuchtet allen Parteien ein. Georg Dubach, FDP-Fraktionspräsident, sagt:

«Als ehemaliger Polizist kann ich gut nachvollziehen, dass eine Zentralisierung von Einheiten Vorteile bringt. Einsatzkräfte können besser koordiniert und gezielter eingesetzt werden.»

Ob Luzerner Polizeikräfte, aufgeteilt auf 15 Standorte, schneller am Einsatzort sein werden, könne er hingegen nicht beurteilen.

«Polizei muss Mittel effizient einsetzen»

Laut Kantonsrat und JSK-Mitglied Mario Cozzio (Sursee) stehen die Grünliberalen den Plänen «vorsichtig offen» gegenüber. «Die Polizei muss ihre Mittel effizient einsetzen und ihre Ressourcen optimal nutzen, was tatsächlich bedeuten kann, dass kleine Schalter schliessen müssen», so Cozzio. Schliesslich falle der lokale administrative Aufwand sowie damit verbundene Kosten weg, und die gewonnene Zeit könne anderweitig genutzt werden. «Zudem ist fraglich, ob tatsächlich die Anwesenheit der Polizei hinter einem Schalter ein ausgeprägteres Sicherheitsgefühl vermittelt oder ob die sichtbare Präsenz vor Ort, in den Quartieren und auf den Strassen nicht zu bevorzugen wäre.» Gemäss Polizeikommandant Adi Achermann soll diese nämlich künftig gestärkt werden, indem vermehrt Patrouillen zu Fuss oder im Polizeiauto unterwegs seien.

Zu den gefährdeten Polizeiposten gehören unter anderem Hitzkirch, Schötz und Triengen. Sowohl Schuler (der in Hitzkirch wohnt) als auch Lichtsteiner (die in Schötzs Nachbargemeinde Egolzwil lebt) sowie der Trienger Dubach betonen, dass sie persönlich einen guten Draht zur hiesigen Polizei pflegten und dies auch sehr schätzten. Weil er glaubt, dass der Kontakt mit einer Schliessung verloren gehen würde, sagt Dubach: «Eine Auflösung des Polizeipostens Triengen würde ich bedauern.» Nur wenn der Planungsbericht fundiert und klar aufzeigen könne, dass dieser Verlust durch den geplanten intensiveren Patrouilleneinsatz wettgemacht werden könne, könne er diesen Schritt unterstützen.

Gemeinden kämpfen für ihre Posten

Auch Gemeindepräsident René Buob (FDP) möchte den Polizeiposten im Dorf behalten. Triengen sei schliesslich das ländliche Zentrum des Surentals. «Wäre der nächste Polizeiposten in Sursee, wäre das klar ein Dienstleistungsabbau», sagt er. Die in Triengen stationierten Polizeikräfte würden die Begebenheit vor Ort gut kennen. «Dies würde bei der Auflösung des Postens verloren gehen. Zudem würde sich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verändern», glaubt Buob.

Ähnlich klingt es in Ruswil. «Die Schliessung des Polizeipostens wäre gar nicht in unserem Sinne», sagt Gemeindepräsident Franzsepp Erni (Mitte). «Wir schätzen die Nähe der Polizistinnen und Polizisten zur Bevölkerung.» Diese würden im Dorf ihr Znüni einnehmen und seien dabei für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. «Wenn nur noch eine Patrouille durchs Dorf fährt, ist das nicht mehr der Fall», sagt der Gemeindepräsident. Für Erni ist klar:

«Wir werden uns für den Erhalt des Polizeipostens einsetzen.»

Auch Root könnte von einer Schliessung betroffen sein. «Es wäre schade, wenn wir den guten und intensiven Kontakt mit der Polizei verlieren würden», so Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP). Er sagt aber auch: «Das Bedürfnis der Polizei nach Reorganisation verstehe ich. Für uns ist die Qualität entscheidend.» Die Präsenz der Polizei im Dorf müsse sichergestellt sein. Schumacher: «Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Polizei in Root im D4 Business Village – immerhin fast in der Mitte des Rontals – einen grösseren Polizeiposten einrichtet.»

David Affentranger (Mitte), Gemeindepräsident von Hitzkirch, sagt: «Es ist wichtig, dass die Bevölkerung nicht erst mit der Polizei in Kontakt kommt, wenn etwas passiert.» Ein physischer Posten vor Ort schaffe «bewusst oder unbewusst» Sicherheit. Dass bei einer Schliessung des Polizeipostens gleichzeitig die Dienstleistungen gerade in einer Randregion ausgebaut würden, könne er sich zurzeit nicht vorstellen, so Affentranger. «Diese Aussage von Seiten der Regierung müsste man mir noch glaubhaft erklären.»

