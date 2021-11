Rickenbach entscheidet über Initiative gegen Windenergie-Projekt

Kanton Luzern Bei der Abstimmung über die Anti-Windkraft-Initiative in Rickenbach geht es vor allem um 100'000 Franken Am Sonntag stimmt Rickenbach über die Initiative der Gegner des Windenergie-Projekts auf dem Stierenberg ab. Dabei scheint immer noch unklar, über was überhaupt genau abgestimmt wird. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 24.11.2021, 16.26 Uhr

In Rickenbach ist der Abstimmungskampf in vollem Gange. Auf den Plakaten im Dorf geht es aber kaum um das Covid-Gesetz oder die Pflege-Initiative; es geht um die Windkraft. Beziehungsweise um die Gemeindeinitiative, die das von Privaten um die Nationalrätin Priska Wismer-Felder initiierte Windenergie-Projekt auf dem Stierenberg verhindern will. Das Bürgerprojekt plant drei Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 120 Metern:

Die Initiative fordert eine Schutzzone auf dem Stierenberg. «Kraftort statt Kraftwerk!», heisst es auf den Plakaten der Organisation Mullwiler Gegenwind. Der Initiativtext verlangt, dass der Stierenberg «freigehalten wird von Bauten und Anlagen sowie Nutzungen, welche das Landschaftsbild des Stierenbergs wesentlich verändern oder beeinträchtigen». Windkraftanlagen werden für den Stierenberg explizit ausgeschlossen.

Verschwendung von Steuergeldern?

So weit, so einfach, könnte man meinen. Doch am kommenden Sonntag stimmen die Rickenbacherinnen und Rickenbacher nicht über das konkrete Projekt ab. Bei einem Ja wird lediglich eine Teilrevision der Ortsplanung in Gang gesetzt, welche die Schutzzone auf dem Stierenberg zum Inhalt hat. Gleichzeitig wird bereits heute die Schaffung einer Windparkzone auf dem Stierenberg erarbeitet, die bereits die kantonale Vorprüfung durchlaufen hat.

Der Gemeinderat spricht darum von Doppelspurigkeiten, welche die Initiative erzeuge. Denn die Stimmbevölkerung kann dereinst sowieso über die «Windparkzone Stierenberg» befinden und hätte dann die Gelegenheit, das Projekt zu versenken. Dieses Verfahren sei «bereits weit fortgeschritten», schreibt der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft. Er lehnt die Initiative aus diesen Gründen ab.

In Rickenbach haben sowohl Befürworter (links) als auch Gegner der Schutzzonen-Initiative Plakate aufgestellt. Bild: Dominik Weingartner (23. November 2021)

Der Gemeinderat führt ein weiteres Argument ins Feld, das besonders umstritten ist. Es geht um 100'000 Franken. Auf diese Summe beläuft sich die Kostenschätzung des Gemeinderats für die Ausarbeitung der Teilrevision für die Schaffung der Schutzzone. Und damit argumentieren die Gegner der Initiative auf ihren Plakaten. Was interessant ist, denn sie preisen nicht etwa die Vorzüge des Windenergie-Projekts an, sondern warnen vor den Kosten, welche ein Ja auslösen könnte. «Nein zu 100'000 Franken Rickenbacher Steuergelder» schreiben die Initiativgegner auf ihre Plakate, auf denen Banknötli verbrannt werden.

Initianten widersprechen

Die Warnung vor der Verschwendung von Steuergeldern hat wiederum das Initiativkomitee auf den Plan gerufen. Auf ihrer Website schreiben sie: «Die Umsetzung der Initiative ist günstig und erst noch gut investiertes Geld. Es kostet keine 100'000 Franken an Steuergelder!» Vielmehr sind die Initianten überzeugt, dass bei einem Ja am Sonntag die Planungen für die Windparkzone abgebrochen werden müssen und stattdessen die Umsetzung der Schutzzone in Angriff genommen werden kann.

«Der Zeitpunkt für die Errichtung einer Schutzzone gemäss Forderung der Initiative könnte nicht besser sein, gerade auch mit Blick auf die Kosten», heisst es weiter. Denn die Zonenvorschriften Landschaft bedürften sowieso einer Gesamtrevision, die Schutzzone könnte in diese Arbeiten integriert werden. «Somit entstehen der Gemeinde durch die Annahme der Initiative (abgesehen von einigen Arbeitsstunden beim zuständigen Planungsbüro) praktisch keine zusätzlichen Kosten», schreiben die Initianten.

Die Frage nach dem übergeordneten Recht

«Das ist nicht zutreffend», sagt dazu Gemeindepräsident Adrian Häfeli. Weil das laufende Ortsplanungsverfahren bereits weit fortgeschritten sei, würden sich wegen der zeitlichen Diskrepanz keine Synergien ergeben, erklärt er. Zudem fehle der Gemeinde die Legitimation, um die Arbeiten für die Schaffung der Windparkzone abzubrechen, sagt Häfeli. Denn: «Die Schutzzone tritt bei einem Ja nicht sofort in Kraft.» Den Planungsprozess für die Windenergie-Anlage abbrechen könnten einzig die Initianten des Windparks, indem sie ihr Projekt zurückziehen würden. «Passiert das nicht, ist die Gemeinde auch bei einem Ja am Sonntag dazu verpflichtet, die Ortsplanungsrevision für eine Windparkzone weiter zu bearbeiten», sagt Häfeli.

Weiter offen bleibt, wie der Luzerner Regierungsrat eine Schutzzone auf dem Stierenberg beurteilen würde. Ein wenig Klarheit hätte man erst nach der Vorprüfung der Teilrevision. Der Gemeinderat schreibt in der Abstimmungsbotschaft, dass eine Ablehnung durch den Regierungsrat wahrscheinlich sei. Und: «Ein generelles Verbot von Windenergie-Anlagen ist mit Bundesrecht unvereinbar.»