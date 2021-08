Die Luzerner Polizei hatte am Wochenende viel Arbeit

Kanton Luzern Betrunkener Rollerfahrer, Raubüberfall, Drohungen und Ladendiebstahl – die Polizei hatte am Wochenende viel Arbeit Die Luzerner Polizei hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun – auch Drogen und Alkohol waren bei den Tätern im Spiel. Mehrere Personen wurden bedroht, überfallen und ausgeraubt. 30.08.2021, 11.56 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es an der Luzernerstrasse in Ebikon zu einem Ladendiebstahl. Ein bewaffneter Mann stahl Waren im Wert von mehreren hundert Franken, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Die Luzerner Polizei konnte den 38-jährigen Algerier festnehmen – der Täter wehrte sich dabei stark.

Am Samstagabend hielt die Luzerner Polizei kurz vor 23 Uhr einen 17-jährigen Rollerfahrer beim Tribschenmoosweg in der Stadt Luzern an und nahm ihn fest, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mitteilung weiter. Der Jugendliche sei zuvor vor der Polizei geflüchtet, als diese ihn an der Werftestrasse kontrollieren wollte. Der Rollerfahrer war alkoholisiert unterwegs – ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0.73 mg/l (1.46 Promille). Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei habe dem 17-jährigen Schweizer den Führerausweis abgenommen und für weitere Massnahmen an das Strassenverkehrsamt weitergeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen musste die Polizei erneut wegen demselben Jugendlichen ausrücken. An der Frankenstrasse habe er andere Personen provoziert und belästigt.



Am frühen Sonntagmorgen um 2.30 Uhr nahm die Polizei am Bahnhof Luzern zusammen mit der Securitrans einen 30-jährigen Mann aus Algerien fest, so die Staatsanwaltschaft weiter. Der Mann habe zuvor diverse Passanten mit einem abgebrochenen Flaschenhals bedroht – verletzt wurde niemand. Der Täter wehrte sich massiv gegen die Festnahme und bedrohte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0.83 mg/l (1.66 Promille).



Am Sonntagabend wurde am Bahnhof Luzern ein Mann festgenommen. Der 40-jährige Algerier habe kurz vor Mitternacht ein Ehepaar mit einem Messer bedroht und ausgeraubt, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Beim Vorfall wurde niemand verletzt – das Messer des Täters sei in seinem Rucksack festgestellt worden.

Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 0.6 mg/l (1.2 Promille). Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Cannabis und Kokain, wie es in der Mitteilung heisst. Die Opfer erlitten einen Schock und wurden betreut – im Einsatz stand auch ein Diensthund. Die Luzerner Polizei erklärt auf Anfrage, dass die einzelnen Vorfälle am Wochenende keinen Zusammenhang haben.



Am frühen Sonntagmorgen flüchtete ein Automobilist, nachdem er beim Zimmerrütiweg in Nottwil in eine Gartenhecke gefahren war, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter heisst. Der unbekannte Lenker fuhr mit einem weissen Mazda CX-7 auf der Oberarigstrasse von Nottwil in Richtung Oberarig. Dabei sei er von der Strasse abgekommen und mit der linken Seite der Autofront in eine Hecke geprallt. Anschliessend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Auto muss laut den Strafverfolgungsbehörden ein erheblicher Schaden entstanden sein. Die Hecke sei über eine Länge von 10 Metern heruntergedrückt und ausgewurzelt worden. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, diese direkt unter der Telefonnummer 041 248 81 17 der Polizei zu melden. (pl)