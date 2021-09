Bettag: Luzerner Landeskirchen pflanzen sechs Bäume

Kanton Luzern Bettag: Landeskirchen pflanzen sechs Bäume Die Luzerner Landeskirchen haben am Bettag sechs Bäume gepflanzt, welche ein neues «Lebens-Netzwerk im Kanton Luzern» bilden sollen. 21.09.2021, 09.28 Uhr

Das Baumpflanzen in Hochdorf. Bild: Doris Spörri/PD (19. September 2021)

Wie die Luzerner Landeskirchen mitteilen, wurden je ein Apfelbaum in Kriens und Willisau, ein Nussbaum in Wolhusen, eine Kastanie in Hochdorf, eine Hopfenbuche in Sursee sowie eine Eiche in Luzern gepflanzt. «Die Bäume stehen für jedes der fünf Jubiläumsjahrzehnte der Landeskirchen und das angebrochene sechste Jahrzehnt», heisst es weiter. Mit dem Bettag schliessen die Kirchen das Festjahr zu 50 Jahre Landeskirchen, das eigentlich 2020 stattfand. Wegen Corona mussten allerdings viele Veranstaltungen abgesagt werden, weshalb einige in diesem Jahr durchgeführt wurden. (dlw)