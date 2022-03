Kanton Luzern: Die SP fordert bezahlbare Kitas für alle

Kanton Luzern Bezahlbare Kitas für alle: Die SP lanciert eine neue Volksinitiative Mit der Initiative fordert die SP des Kantons Luzern Verbesserungen im Angebot und der Finanzierung von vorschulischer und familienergänzender Kinderbetreuung. 17.03.2022, 08.41 Uhr

Die SP des Kantons fordert bezahlbare Kitas für alle. Bild: Pius Amrein

Die SP des Kantons Luzerns hat am Donnerstag eine neue Initiative lanciert – die Partei verlangt bezahlbare Kitas für alle. Konkret fordert die Initiative den Kanton Luzern dazu auf, eine flächendeckende Versorgung mit qualitativ guter familienergänzender Kinderbetreuung im frühkindlichen Bereich sicherzustellen, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

«Durch überall vorhandene Kita-Plätze können beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen und damit Familie und Beruf miteinander vereinbaren», lässt sich Jasmin Stangl, Kita-Leiterin aus Hochdorf, in der Mitteilung zitieren. Höhere Einkommen der Eltern führten zu mehr Steuereinnahmen für die Gemeinden und tieferen Sozialhilfeausgaben, argumentiert die Partei. Die frühe Förderung der Kinder führe ausserdem zu Einsparungen bei den schulischen Fördermassnahmen, zu einer erfolgreichen schulischen Integration und insgesamt zu besseren Schulleistungen.

Die SP moniert, dass zu hohe Kosten oftmals dafür sorgen, dass Eltern Kitas nicht nutzen. Die SP schlägt vor, dass die durch Eltern zu tragende Ausgaben und Tarife einkommensabhängig reduziert werden und maximal 30 Prozent der Vollkosten pro Kind betragen. Maria Pilotto, Grossstadträtin aus Luzern:

«Aktuell wird ein Grossteil der Kita-Kosten von den Eltern selbst bezahlt, obwohl Kitas im Interesse der gesamten Gesellschaft sind».

Wie bereits in anderen Kantonen üblich, könne der Kanton mit der Initiative auch die Gemeinden und Unternehmen im Kanton Luzern angemessen an der Finanzierung beteiligen, schreibt die SP. Grosse Unternehmen hätten eher eigene Kitas oder unterstützen ihre Angestellten finanziell. Gerade auch KMUs würden von einem flächendeckenden, bezahlbaren Angebot an Kitas profitieren, da sie damit Fachkräfte halten können, zeigt sich Urban Sager, Kantonsrat aus Luzern, überzeugt.

Initiative fordert gute Arbeitsbedingungen in Kitas

Neben bezahlbaren Kitas zielt die Initiative auf gute Arbeitsbedingungen ab: Melanie Setz, Kantonsrätin und VPOD-Präsidentin aus Emmen sagt:

«Gerade in der Betreuung von kleinen Kindern, ist gut ausgebildetes und motiviertes Personal enorm wichtig»

Deshalb solle der Kanton Luzern faire Arbeitsbedingungen für die in der familienergänzenden Kinderbetreuung tätigen Personen sicherstellen. Dazu brauche es einen von den Sozialpartnern ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag. (pl)