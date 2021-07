Präsidiumswechsel Junge Grüne Luzern: Carlo Schmid tritt zurück

Kanton Luzern Carlo Schmid tritt als Co-Präsident der Jungen Grünen zurück Nach einem Jahr im Amt gibt der 23-jährige Carlo Schmid seinen Rücktritt auf den 27. August bekannt. Seine Nachfolge steht noch aus. 08.07.2021, 11.15 Uhr

Michelle Meyer und Carlo Schmid führten das Co-Präsidium der Jungen Grünen. Bild: PD

Carlo Schmid gab an der Mitgliederversammlung vom letzten Freitag seinen Rücktritt vom Co-Präsidium der Jungen Grünen bekannt, wie die Partei am (heutigen) Donnerstag mitteilte. Schmid, der kürzlich sein Masterstudium an der ETH abgeschlossen hat, ist seit sechs Jahren bei den Jungen Grünen - davon über viereinhalb Jahre im Vorstand und das letzte Jahr davon als Co-Präsident - engagiert. Er beabsichtigt stattdessen, im November eine neue Herausforderung als Sammelkoordinator für die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen Schweiz anzugehen.