Contact-Tracing: Auslastung auf dem Höchststand, Verwirrung um Quarantäne-SMS und eine «komplexe» Sache liegt beim BAG Mehr Coronafälle heisst auch mehr Arbeit für das Contact-Tracing. Im Kanton Luzern ist die Auslastung gar so hoch wie noch nie. Verwirrung gibt's zudem rund um das Quarantäne-SMS.

61 Personen arbeiten zurzeit für den Kanton Luzern im Contact-Tracing. Sie sind neben der klassischen Kontaktverfolgung auch mit allen Corona-Hotlines, Zertifikaten und dem Veranstaltungsmanagement beschäftigt – aktuell sogar sehr stark beschäftigt. David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, bringt es auf den Punkt:

«Die Auslastung ist seit einigen Tagen so hoch wie noch nie.»

Die hohe Auslastung hat Konsequenzen. Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall erklärt: «Aufgrund der stark ansteigenden Zahlen müssen wir die persönlichen Kontakte mit den von der Isolation und Quarantäne betroffenen Personen reduzieren. Statt beispielsweise eine Person, die unter Quarantäne gestellt werden muss, anzurufen, erfolgt der Erstkontakt per SMS.» Zudem würden die Prozesse laufend angepasst, effizienter gestaltet und, wo möglich, automatisiert.

Die Fallzahlen steigen an, es wird also eher noch mehr Arbeit anfallen in den nächsten Tagen und Wochen. Oftmals breitet sich das Virus schneller aus, als die kantonalen Behörden beim Contact-Tracing reagieren können. «Die Einarbeitung neuer Mitarbeitender benötigt immer Zeit. In der Regel steigt das Arbeitsvolumen rasch, sodass kaum genügend Zeit bleibt, um das benötigte Personal zu rekrutieren», sagt David Dürr.

Die drei wichtigsten Anforderungen für einen Job im Contact-Tracing laut Kantonsarzt Harstall: hohe Sozialkompetenz, Belastbarkeit und Flexibilität im Umgang mit den verschiedensten Personen.

Braucht es den bestätigten Impfnachweis zur Quarantäne-Befreiung?

Eine Aufgabe der Kontaktverfolgung ist es, jene Personen per SMS zu kontaktieren, die im engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren. Im SMS wird diese Person informiert und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Weiter steht: «Wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind, können Sie sich via Webformular von der Quarantäne befreien.» Auf der kantonalen Website ist zusätzlich vermerkt: «Die Befreiung von der Quarantänepflicht ist erst dann gültig, wenn das Gesuch von der Dienststelle Gesundheit und Sport geprüft wurde und Sie eine schriftliche oder mündliche Bewilligung Ihres Gesuchs erhalten haben.»

Macht sich der Kanton Luzern damit mehr Aufwand, als eigentlich nötig wäre? David Dürr sagt: «Der Bund verlangt, dass Personen, die Kontakt zu einer Indexperson hatten, sich in Quarantäne begeben müssen. Ist man geimpft, so muss dies gegenüber dem kantonalen Contact-Tracing nachgewiesen werden, möchte man von der Quarantäne befreit werden.»

Eine Recherche in den Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) liefert dazu aber kein klares Bild. In einem Q & A zur Isolation und Quarantäne steht:

Sie sind vollständig geimpft: Sie müssen nicht in Quarantäne während zwölf Monaten ab vollständig erfolgter Impfung. Auch hier gilt: Sie müssen die Behörden nicht von sich aus darüber informieren, benötigen aber eine Impfbestätigung. Die kantonalen Behörden können im Rahmen des Contact-Tracings eine entsprechende Bestätigung verlangen.

In der Covid-19-Verordnung besondere Lage heisst es unter Art. 7, Abs. 2, lit. a:

Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen, die nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden.

Eine Nachfrage beim BAG, ob nun die Kantone verpflichtet sind, diesen Nachweis aktiv einzufordern, konnte am Freitag nicht beantwortet werden. Mediensprecher Yann Hulmann lässt ausrichten: «Die Anfrage liegt bei einem Juristen. Es ist sehr komplex und darum können wir Ihnen erst am Montag eine Antwort liefern.»

Die Frage bleibt also bis auf weiteres unbeantwortet.

SMS bei Klassenquarantäne sorgen für Verwirrung

Der Kanton Luzern verschickt im Fall, dass ein Schulkind eine enge Kontaktperson einer positiv getesteten Person war, ein automatisiertes SMS an eine erziehungsberechtigte Person. Für Verwirrung sorgt dabei, dass aus diesem SMS nicht hervorgeht, für welche Person es bestimmt ist.

In einem Fall, der unserer Zeitung bekannt ist, wurde eine Schulklasse in Quarantäne gesetzt. Die Mutter eines Kindes erhielt anschliessend ein unpersonalisiertes SMS mit der Aufforderung, sich umgehend in Quarantäne zu begeben. Aus der Nachricht war nicht ersichtlich, dass die Quarantäne-Aufforderung an das Kind gerichtet war. Ein Anruf beim Contact-Tracing brachte keine Klärung. Die Mutter wurde angewiesen, für sich einen Antrag auf Befreiung aus der Quarantäne einzureichen, da sie geimpft ist. Diesen hat die Mutter eingereicht. Im automatisch generierten Bestätigungsmail vom Kanton heisst es: «Abhängig von der Menge der eingehenden Anträge kann die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld.» 48 Stunden später hat die Mutter noch keine Bestätigung erhalten.

Fazit: Personen, die ein solches Quarantäne-SMS erhalten und schulpflichtige Kinder haben, wissen im ersten Moment nicht, ob das SMS für sie oder ihr Kind bestimmt ist. Die Folge daraus: Anrufe beim Contact-Tracing, bei geimpften oder genesenen Personen gar Anträge zur Quarantäne-Befreiung – also ein Mehraufwand für die sowieso schon stark ausgelasteten Mitarbeiter.

Den verantwortlichen Personen sei dieses Problem bekannt, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement mitteilt. Ab nächsten Montag sei vorgesehen, den SMS-Text dahingehend anzupassen, dass neben der voraussichtlichen Dauer der Quarantäne zusätzlich der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens der betroffenen Person in der Nachricht genannt werden, soweit diese Angaben dem Contact-Tracing vorliegen.