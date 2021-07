Öffnungszeiten der Impfzentren Luzern und Willisau

Kanton Luzern Öffnungszeiten werden wegen fehlender Nachfrage nach unten angepasst Da die Nachfrage nach Impfungen immer kleiner wird, passen die Impfzentren Luzern und Willisau ihre Öffnungszeiten an. Die Schliessungszeit hängt dabei von der Nachfrage und den vergebenen Terminen ab. 01.07.2021, 12.01 Uhr

Die kantonalen Impfzentren passen ihre Öffnungszeiten an. Bild: Emanuel Ammon

Bisher waren die Impfzentren grundsätzlich bis 17 Uhr geöffnet – neu variieren die Öffnungszeiten von 9 bis 14 oder 15 Uhr in Luzern und 8.45 bis 17 Uhr beziehungsweise 9 bis 16.30 Uhr in Willisau. Ab 4. Juli (Willisau) und 11. Juli (Luzern) bleiben die Impfzentren sonntags geschlossen.

Mit den angepassten Öffnungszeiten verschieben sich auch die Zeitfenster für Spontanimpfungen, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. In Luzern gibt es jeweils neun Wartepositionen und in Willisau sechs Die Betriebszeiten der aktuellen Woche können beim Eingang der Impfzentren und auf der Website des Kantons Luzern gesichtet werden.

Für den optimalen Betrieb der Anzahl Anmeldungen und der Verfügbarkeit des Impfstoffes, werden die Öffnungszeiten kontinuierlich angepasst, so der Kanton weiter. Gegen Ende Juli werden die beiden kantonalen Impfzentren voraussichtlich nicht mehr jeden Tag geöffnet sein. (rad)