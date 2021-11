Elterngruppe fordert sofortige Aufhebung aller Corona-Massnahmen

Kanton Luzern Coronafälle an Schulen steigen leicht an – Elterngruppe fordert trotzdem sofortige Aufhebung aller Massnahmen Das Infektionsgeschehen nimmt auch an den Luzerner Schulen zu – auch wenn die Zahlen noch tiefer sind als vor den Herbstferien. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann will vorderhand an den geltenden Massnahmen festhalten. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Die Corona-Fallzahlen im Kanton Luzern sind in den vergangenen Wochen gestiegen – davon bleiben auch die Schulen nicht unberührt. In der vergangenen Woche befanden sich auf Stufe Volksschule 81 Schülerinnen und Schüler in Isolation. Eine Woche zuvor waren es noch 61. Auch die Zahl der Lernenden in Quarantäne ist in diesem Zeitraum von 175 auf 219 gestiegen. Insgesamt befanden sich vergangene Woche kantonsweit sieben Klassen im Fernunterricht. An den Gymnasien befanden sich vergangene Woche 24 Schülerinnen und Schüler in Isolation, in der Woche davor waren es erst neun.

Trotz dieses Anstiegs nach den Herbstferien sieht sich das Luzerner Bildungsdepartement in seinem Kurs bestätigt: «

Die Massnahmen, die an unseren Schulen gelten, greifen – das zeigen uns die Fallzahlen, die nach den Ferien bisher nicht stark angestiegen sind»

, heisst es auf Anfrage. Tatsächlich sind alle Kennzahlen tiefer als vor den Herbstferien.

«Massnahmen medizinisch nicht gerechtfertigt»

Gleichzeitig muss sich das Departement von Marcel Schwerzmann mit einer Forderung aus der Elternschaft befassen. Eine Oberkircher Elterngruppe mit dem Namen «Luzernerinnen und Luzerner, die für ihre Kinder und Jugendlichen einstehen» fordert die «sofortige Aufhebung aller Covid-Massnahmen für Kinder und Jugendliche», wie es in einer Mitteilung heisst. Innert vier Tagen habe man 1200 Unterschriften für das Anliegen gesammelt, schreibt die Gruppe.

In der Mitteilung heisst es, Kinder seien die «Zielscheibe belastender Massnahmen, die medizinisch nicht gerechtfertigt sind». Viele Kinder und Jugendliche würden unter den Massnahmen leiden, «psychische Beschwerden wie Depressivität und Angststörungen» hätten zugenommen. Allen voran das Tragen der Maske ist der Gruppe ein Dorn im Auge. Seit dem 6. September gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse an Luzerner Schulen in Innenräumen eine generelle Maskentragepflicht.

Für viele Schülerinnen und Schüler gehört die Maske zum Alltag. Georgios Kefalas/Keystone

Schwerzmann will an Präsenzunterricht festhalten

Ihr Anliegen hat die Gruppe am vergangenen Freitag Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann vorgetragen. Das Bildungsdepartement bestätigt dieses Treffen. «Es hat letzte Woche ein Gespräch zwischen Regierungsrat Marcel Schwerzmann und fünf Vertreterinnen und Vertretern dieser Elterngruppe stattgefunden. Beide Seiten haben ihre Argumente dargelegt», heisst es auf Anfrage.

Für Schwerzmann sei massgebend, dass die Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht geniessen könnten und dass Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen im Schulalltag so weit wie möglich vor dem Virus geschützt seien. «Insofern ist er – in Absprache mit den Gesundheitsbehörden – derzeit nicht bereit, auf die aktuell geltenden Schutzmassnahmen zu verzichten», schreibt das Bildungsdepartement.

Zur generellen Lage heisst es:

«Wir beobachten die aktuellen Zahlen und hoffen natürlich auf eine baldige Lockerung.»

Man prüfe in den nächsten Wochen, ob Lockerungen möglich oder Verschärfungen notwendig seien. Das Bildungsdepartement fügt hinzu: «Im Gegenzug gibt es im Übrigen auch die gegenteilige Haltung von Eltern, die eine Verschärfung der Massnahmen fordern – hier gilt es sorgfältig und faktenbasiert zwischen den beiden Extremen abzuwägen.»