Kanton Luzern Coronaimpfungen: Online-Anmeldung voraussichtlich ab Mitte Januar möglich Die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass sich besonders gefährdete Personen im Kanton Luzern ab Mitte Januar per Online-Formular für eine Impfung anmelden können. 08.01.2021, 13.01 Uhr

(fmü) Seit dem Impfstart am 23. Dezember 2020 haben mobile Teams im Kanton Luzern 30 Alters- und Pflegeheime besucht und dort Bewohnerinnen, Bewohner und Angestellte gegen Covid-19 geimpft. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Bis zum Jahresende seien über 1200 Personen geimpft worden. Momentan kämen pro Woche rund 2000 weitere Personen hinzu. Ab Ende Januar soll die jeweils nötige zweite Impfdosis pro Person verabreicht werden. Demnach können die Impfungen in den Luzerner Heimen Ende Februar abgeschlossen werden, heisst es weiter.