Kanton Luzern Covid-19-Impfung: Datenpanne bei der Anmeldung hatte doch Einfluss auf die Reihenfolge Kurz nach der Aufschaltung der Online-Registrierung für die Impfungen kam es zu einer Datenpanne. Trotz anderslautender Aussagen des Kantons Luzern hatten die davon Betroffenen doch einen Nachteil bei der Impfterminvergabe – wenn auch nur temporär. Dominik Weingartner 01.02.2021, 17.16 Uhr

Die Aussage war klipp und klar: «Durch die Datenpanne ist niemand nach hinten gerutscht», teilte der Kanton Luzern vergangene Woche auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dies, nachdem diese Vermutung von verschiedenen Betroffenen geäussert worden war. 9300 Personen waren von einer Datenpanne betroffen. Sie wurden danach per SMS dazu aufgefordert, bestimmte Daten nachzureichen. Der Vorfall hat viele Impfwillige im Kanton Luzern verunsichert, wie Reaktionen unserer Leserinnen und Leser zeigen.

Nun stellt sich heraus: Die Aussage des Kantons, niemand sei durch die Panne nach hinten gerutscht, stimmt so nicht ganz. Denn nach Informationen unserer Zeitung wurde der Kanton am Montagmorgen durch den Bund darüber informiert, dass der damalige Datenverlust doch Einfluss auf die Impfreihenfolge hatte. Zur Erklärung: Der Bund stellt den Kantonen die Softwarelösung zur Impfanmeldung zur Verfügung. Das Bundesamt für Gesundheit hat den Auftrag laut dem Branchenportal «Inside IT» an die Schweizer Firma One Doc vergeben, die seit 2017 Terminfindungslösungen im Gesundheitswesen anbietet. Gemäss dem Bericht kassiert die Firma, die in Genf und Zürich tätig ist, für den Auftrag in einem ersten Schritt 800'000 Franken.

Später registriert, aber früher geimpft

In einem E-Mail, das unserer Zeitung vorliegt, bekräftigte der Kanton gegenüber einem Betroffenen noch am Wochenende, man habe sich zweimal beim Softwarehersteller erkundigt und beide Male sei die Auskunft gewesen, dass das nochmalige Ausfüllen des medizinischen Fragebogens – wozu die von der Panne Betroffenen per SMS aufgefordert worden sind – keinen Einfluss auf die Impfreihenfolge habe.

Das machte den Betroffenen stutzig, denn er hatte sich am ersten Tag der Online-Registrierung, dem 14. Januar, für eine Impfung angemeldet. Sein Bruder und dessen Frau haben sich einen Tag später registriert, gehören zur selben Alters- und Risikogruppe und waren von der Panne nicht betroffen – sind aber in der Zwischenzeit beide bereits geimpft worden.

Nächste Impflieferung noch nicht in der Schweiz

Auf Anfrage räumt der Kanton ein:

«Während der Zeit, in der die medizinischen Angaben im Fragebogen gefehlt haben, konnten keine Termine an die Betroffenen vergeben werden. Das bedeutet, dass sie teilweise von der Panne nicht Betroffenen überholt wurden.»

Mit dem Nachreichen der fehlenden Daten hätten die Betroffenen laut Angaben des Softwareherstellers wieder ihren Platz in der Warteschlange eingenommen. «Sie waren, solange die medizinischen Daten gefehlt haben, quasi auf dem Pannenstreifen und biegen danach wieder auf die Fahrbahn ein», so der Kanton.

Laut Angaben des Kantons haben sich bisher 44'450 Luzernerinnen und Luzerner für eine Impfung gegen Covid-19 registriert. «Von den bisher registrierten Personen konnten wir zirka 9200 einen Termin geben. Wir vergeben jeweils nur so viele Termine, wie wir auch Impfstoff zur Verfügung haben, um Terminverschiebungen und -absagen zu vermeiden», schreibt der Kanton. Das heisst: Erst etwas mehr als zwei Prozent der Luzernerinnen und Luzerner haben einen Impftermin.

Dabei war Luzern der erste Kanton, der mit dem Impfen angefangen hat. Dass nach der Anfangseuphorie nun die Ungeduld wächst, liegt am knapp verfügbaren Impfstoff. Dafür kann der Kanton nichts, denn die Bestellungen laufen über den Bund. Dabei gibt es immer wieder korrigierte Angaben über den verfügbaren Impfstoff. Per Anfang Februar erwartet der Kanton Luzern weitere 11'000 Dosen des Moderna-Impfstoffs, der für die kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau vorgesehen ist. Diese Zahl entspreche immer noch dem aktuellen Kenntnisstand, schreibt der Kanton. Aber: «Die Dosen sind gemäss unserem Wissensstand noch nicht in der Schweiz angekommen.»