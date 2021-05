Kanton Luzern CVP-Präsident Ineichen nimmt Auszeit – und verpasst vielleicht den Entscheid über den Namenswechsel Im Herbst will die Luzerner CVP entscheiden, ob sie künftig «Die Mitte Kanton Luzern» heissen soll. Je nach Termin fällt sie diesen Entscheid ohne ihren Präsidenten. Dominik Weingartner 06.05.2021, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner CVP steht vor einer historischen Zäsur. Im Herbst entscheidet die Partei, ob sie den neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» annehmen und sich damit – zumindest in der Bezeichnung – von ihren christlichen Wurzeln lösen will. Just im Herbst ist aber der Parteipräsident weg. Christian Ineichen kündigte am Mittwoch eine Auszeit von Ende Juni bis Ende Oktober an. Das gab er an der Pressekonferenz zur Halbzeitbilanz der laufenden Legislatur bekannt, welche die CVP am Mittwoch im Kantonsratssaal in Luzern abhielt.

Die Auszeit nimmt Ineichen aber nicht etwa, weil er von seinem Amt genug hätte. Der CVP-Präsident hat Sportliches vor: Mit Freunden will er von New York nach San Francisco rennen – eine Strecke von über 5000 Kilometern. «Das macht man nicht von Montag bis Mittwoch», sagte Ineichen am Mittwoch.

Entscheidung im September oder November

Mit der Partei sei die Auszeit abgesprochen, so Ineichen. Doch es ist möglich, dass der Parteipräsident die wohl wichtigste Entscheidung der jüngeren Vergangenheit verpassen wird. Denn die CVP plant, die für den Namenswechsel entscheidende Delegiertenversammlung durchzuführen, sobald dies im Rahmen der Coronamassnahmen wieder physisch vor Ort möglich sein wird. Der erste mögliche Termin liegt im September, der zweite im November. Sollte eine physische Delegiertenversammlung im September durchgeführt werden können, ist es möglich, dass Ineichen irgendwo in den Weiten Colorados am Rennen ist, während seine Partei den wegweisenden Entscheid trifft. Das sei in der Tat «eine Knacknuss», so Ineichen. «Sollte im September eine Delegiertenversammlung in physischer Form möglich sein, würden die Vizepräsidentinnen diese vorbereiten.»

Christian Ineichen, Präsident der Luzerner CVP. Pius Amrein

Während Ineichens Abwesenheit übernehmen die beiden Vizepräsidentinnen Karin Stadelmann und Michaela Tschuor die Führung der Luzerner CVP. Stadelmann ist Präsidentin der CVP Stadt Luzern. Tschuor ist Gemeindepräsidentin von Wikon. Sie wollen die CVP als Co-Präsidentinnen führen. Während Stadelmann sich um die Belange der Wahlkreise Luzern-Stadt und Luzern-Land kümmern wird, übernimmt Tschuor die Wahlkreise Hochdorf, Willisau, Sursee und Entlebuch. «Wir gönnen unserem Präsidenten die Auszeit», sagte Tschuor.

Frauenkandidatur für den Regierungsrat?

Damit übernehmen – wenn auch nur vorübergehend – zwei Frauen die Leitung der grössten Luzerner Partei. Da drängt sich die Frage auf, ob eine Frauenkandidatur für den Regierungsrat noch immer ein Thema ist. Gesundheitsdirektor Guido Graf hat bereits gesagt, dass er wieder antreten will. Bei Finanzdirektor Reto Wyss ist ebenfalls davon auszugehen. «Wir führen ernsthafte Gespräche mit beiden Regierungsräten», sagte Christian Ineichen. Denkbar sei, auch wenn beide Bisherigen wieder antreten, mit einer Frau ins Rennen zu steigen. Die Frauenfrage sei ein Thema bei den CVP-Frauen, sagten auch die beiden Vizepräsidentinnen. Aber man müsse gut überlegen, ob es Sinn mache, zwei Bisherigen eine Frau entgegenzustellen, sagte Michaela Tschuor. Man wolle «niemanden verbrennen».