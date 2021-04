Kanton Luzern CVP-Umfrage zur Namensänderung kann noch nicht veröffentlicht werden – Delegierte müssen zuerst Schiedsgericht wählen Mit einem Antrag ans Schiedsgericht der Luzerner CVP will der ehemalige Grossratspräsident Anton F. Steffen das Resultat der Basisumfrage unter Verschluss halten. Ein Ziel hat er erreicht: Vorderhand kann das Ergebnis nicht veröffentlicht werden. Dominik Weingartner 26.04.2021, 16.30 Uhr

Die parteiinterne Umfrage der Luzerner CVP ist vorbei, vor über einer Woche ist die Frist abgelaufen. Doch das Resultat ist der Öffentlichkeit nach wie vor unbekannt. Denn es geht um eine emotionale Frage: Soll die Partei wie die Mutterpartei das «C» ablegen und sich künftig «Die Mitte Kanton Luzern» nennen, wie dies die Parteileitung vorschlägt?

Die Befragung der Basis hat für Kritik gesorgt, weil sie sich ausschliesslich auf den Vorschlag der Parteileitung beschränkt. Der Vorschlag des Komitees «Für das C», das als Kompromiss «CVP Luzern – Die Mitte» ins Rennen schickt sowie die Beibehaltung des jetzigen Namens – «CVP des Kantons Luzern» – standen gar nicht zur Auswahl.

Darum hat der ehemalige Grossratspräsident Anton F. Steffen das parteiinterne Schiedsgericht angerufen. Er verlangt, dass das Ergebnis der Umfrage nicht veröffentlicht wird. Damit begründet, dass gemäss Statuten ausschliesslich die Delegiertenversammlung über die Namensänderung entscheiden kann. Das bestreitet die Parteileitung nicht, es handle sich bei der Befragung lediglich um eine Konsultativabstimmung, die ein Stimmungsbild abgeben solle, argumentiert sie.

«Er verweigert die Kontaktaufnahme»

Das Problem der Parteileitung ist aber: Zurzeit ist das Schiedsgericht der CVP gar nicht besetzt. Es muss bestimmt werden. Der Vorschlag der Parteileitung, wonach Anton F. Steffen und die CVP-Führung je zwei Schiedsrichter bestimmen könnten, lief ins Leere. Steffen berief sich auf die Statuten, wonach nur eine Instanz das Schiedsgericht wählen kann – die Delegiertenversammlung.

Versuche der Kontaktaufnahme mit Steffen durch Parteipräsident Christian Ineichen scheiterten in den vergangenen Tagen, wie Ineichen auf Anfrage sagt. «Er verweigert die Kontaktaufnahme.» Für ihn unverständlich, denn: «Wenn man einen solchen Antrag stellt, sollte man auch Hand bieten für einen Dialog», so Ineichen, der Steffens Verhalten als «nicht gerade erwachsen» bezeichnet.

CVP-Präsident Christian Ineichen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. September 2020)



Steffen wiederum merkt an, er habe der Parteileitung einen Brief geschrieben, in dem er seinen Standpunkt klargemacht habe. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: «Was die Parteileitung vorgeschlagen hat, widerspricht den Statuten.» Schon als Grossratspräsident 1994 sei er bekannt dafür gewesen, sich akribisch an Gesetze und Verordnungen zu halten. «Da kenne ich nichts», so Steffen.

«Die haben offenbar die Statuten nicht gelesen»

Dass die Delegierten das Schiedsgericht bestellen müssen, ist nun auch für Christian Ineichen klar. Man werde Richterpersonen aus der Partei anfragen, um grösstmögliche Unabhängigkeit zu gewährleisten, so der Parteipräsident. Die nächste Delegiertenversammlung der Luzerner CVP findet wegen der Coronamassnahmen wiederum im Zirkularverfahren statt. Allerdings muss die bereits verschickte Traktandenliste laut Ineichen noch angepasst werden. Denn bisher fehlt der Punkt Wahl des Schiedsgerichts. Ab dem 6. Mai werden die Delegierten die Wahl im Onlineverfahren vornehmen. Dafür haben sie eine Woche Zeit. Das Schiedsgericht sollte also Mitte Mai stehen und kann dann Steffens Antrag beurteilen.

Wie lange es dauert, bis klar ist, ob die Partei das Ergebnis der Basisbefragung veröffentlichen kann, ist offen. Laut Ineichen sollte es sich aber um Wochen und nicht Monate handeln, bis der Schiedsspruch steht. Ineichen sagt:

«Ich gehe davon aus, dass wir das Ergebnis noch vor den Sommerferien bekanntgeben können.»

Die Verzögerung sei kein Problem für ihn: «Die entscheidende Delegiertenversammlung findet im September oder November statt. Das Ergebnis können wir auch kurz davor noch veröffentlichen. Es spielt keine Rolle, dass wir jetzt noch eine Zusatzschlaufe drehen müssen.»

Für Anton F. Steffen ist die Angelegenheit bisweilen erledigt. Er ist einverstanden damit, dass nun die Delegierten das Schiedsgericht wählen. «Dieses Vorgehen entspricht den Statuten», sagt er. In das Schiedsgerichtsverfahren will er sich nicht einmischen. «Die Gewaltenteilung ist das zentrale Element unseres Rechtsstaates.» Steffen sagt aber auch: «Ich staune über das Chaos in der Parteileitung. Die haben offenbar die Statuten nicht gelesen.»