Luzerner Jahresrechnung 2021 mit Plus von über 200 Millionen

Kanton Luzern Dank Nationalbank und robuster Wirtschaft: Luzerner Jahresrechnung über 200 Millionen Franken im Plus Ursprünglich sah der Kanton Luzern für die Jahresrechnung 2021 ein Minus von knapp 50 Millionen Franken vor. Jetzt ist das Ergebnis deutlich besser. Der Finanzdirektor warnt vor Übermut. Alexander von Däniken 23.03.2022, 10.30 Uhr

Die Wetterlage rund um die Finanzen im Kanton Luzern präsentiert sich wesentlich besser als prognostiziert. Bild: Pius Amrein (18. August 2021)

Es war ein Steigerungslauf in Riesenschritten: Im Budget 2021 rechnete der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss für den knapp 3,9 Milliarden Franken schweren Staatshaushalt mit einem Minus von 50 Millionen Franken, in einer zweiten Hochrechnung mit einem Plus von 21,4 Millionen Franken und nun schloss die Jahresrechnung 2021 mit einem satten Plus von 201,4 Millionen Franken.