Kanton Luzern Der Datenschützer erledigt so viele Geschäfte wie nie – und kommt schon wieder an den Anschlag In Zeiten der Digitalisierung ist der Datenschutzbeauftragte so gefragt wie nie. Bald dürfte er mehr Ressourcen fordern. Christian Glaus 27.07.2021, 05.00 Uhr

Nach turbulenten Jahren ist es ruhig geworden um den Luzerner Datenschutzbeauftragten. Wortwörtlich. Bis vor kurzem stammte der letzte Eintrag in der Rubrik News auf seiner Website vom 21. November 2017. Was macht eigentlich der Datenschützer? Diese Frage stellt sich umso mehr, als der Kantonsrat per 2020 beschlossen hatte, die Stelle von 90 auf 190 Stellenprozent aufzustocken.

Matthias Schönbächler, Datenschützer des Kanton Luzern.

Nun gibt es eine Antwort darauf. Kürzlich hat der Datenschutzbeauftragte Matthias Schönbächler seinen Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser zeigt: Trotz der Stille hat sich bei der Datenschutzstelle einiges getan im vergangenen Jahr. Nicht nur personell – seit Juni sind die zusätzlichen 100 Stellenprozent besetzt –, es gingen auch so viele neue Geschäftsfälle ein wie nie zuvor. Insgesamt 322, das sind fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Der grösste Teil davon waren Anfragen (264). Diese kamen von Privaten (123), von der Kantonsverwaltung (73) und von Gemeinden (68). 82 Prozent der Anfragen konnten abgeschlossen werden – fünf Prozentpunkte weniger als im Jahr davor.

Die Coronakrise hat sich auch in der Arbeit des Datenschützers niedergeschlagen. Es seien markant mehr Anfragen in den Bereichen Informatik (+105 Prozent) und Gesundheit (+79) eingegangen. Einen Anstieg gab es auch in den Bereichen Bildung (+60 Prozent) und Soziales (+16). In normalen Jahren hat die Berichterstattung in den Medien einen starken Einfluss auf die Anfragen beim Datenschützer. Anders im Krisenjahr 2020, wie es im Tätigkeitsbericht heisst: Dieses war geprägt von Anfragen zu dezentralem Arbeiten, Homeoffice sowie geänderten Prozessen.

Projekte «tauchten aus dem Nichts auf»

Nicht nur die Anfragen haben zugenommen, sondern auch die Projekte, welche Schönbächlers Team begleitet. Mit 52 neuen Projekten wurde ein Höchststand erreicht. Der Anstieg kam zwar nicht überraschend, nach den finanziell schwierigen Jahren habe sich ein Nachholbedarf abgezeichnet. Doch auch hier hatte die Pandemie einen Einfluss: Schnell mussten Lösungen für die digitale Zusammenarbeit gefunden werden. Und Projekte wie die zentrale Datenbank der Fallverwaltung für Covid-19-Patienten «tauchten aus dem Nichts auf», heisst es im Tätigkeitsbericht. Aufgrund der Dringlichkeit sei es nicht immer möglich gewesen, bei der Prüfung des Vorhabens alle Unterlagen zu kontrollieren. Diese seien, sofern vertretbar, rollend überprüft worden.

Klar ist: Die Digitalisierung hat mit Corona und Homeoffice einen weiteren Schub erlebt. Trotz der Stellenaufstockung sagt Schönbächler:

«Wir können leider den zeitlichen Anforderungen und Wünschen häufig nicht nachkommen.»

Das dürfte sich mit der Aktualisierung des kantonalen Datenschutzrechts noch verschärfen, welche im Mai vom Kantonsrat beschlossen wurde. Ein wichtiger Bestandteil ist nämlich, dass der Datenschützer schon vor einem Projektstart ins Boot geholt werden muss. Dadurch zeichne sich ein weiterer, starker Anstieg neuer Projekte ab, sagt Schönbächler. Die Umsetzung des revidierten Gesetzes wolle er, «so gut es mit unseren Mitteln geht», unterstützen: «Ich denke aber, wir werden im kommenden Jahr zusätzliche Mittel beantragen müssen, um die Mehrarbeit stemmen zu können.»

Kantonsspital und Daten in der Cloud – zwei Brennpunkte

Im vergangenen Jahr hat die Datenschutzaufsicht des Kantons Luzern zwei Kontrollen durchgeführt. Eine betraf die Digitalisierung des Postverkehrs auf der Kantonsverwaltung, die andere das 2019 eingeführte Klinikinformationssystem Lukis des Luzerner Kantonsspitals. Diese Kontrolle fand im dritten und vierten Quartal 2020 statt. Zum genauen Inhalt und zu den Ergebnissen macht Datenschützer Matthias Schönbächler im Tätigkeitsbericht aufgrund des laufenden Kontrollverfahrens und seiner erhöhten Geheimhaltungspflicht keine Angaben. Gegenüber unserer Zeitung sagt er, der fertige Bericht werde dem Verwaltungsrat des Kantonsspitals übergeben. Dieser entscheidet, ob er die Ergebnisse bekanntgibt.

Ein weiterer Brennpunkt ist die Cloud-Technologie. Immer mehr Softwareanbieter lagern die Daten in Clouds aus – Rechenzentren, die via Internet standortunabhängig erreichbar sind. Das Problem: Selbst wenn eine US-Firma Rechner in der Schweiz unterhält, kann sie vom amerikanischen Staat gezwungen werden, Daten herauszugeben. Schönbächler hat die Verwaltung angewiesen, die Verträge mit Cloud-Anbietern zu überprüfen. Er sieht die aktuelle Entwicklung kritisch, wie er im Tätigkeitsbericht schreibt: Die Dominanz und marktbeherrschende Stellung einiger grosser Anbieter stelle letztlich die digitale Souveränität des Kantons Luzern in Frage.

«Häufig werden die Bearbeitungen in eine Cloud ausgelagert, weil eine andere Lösung zu komplex und die Auslagerung günstig scheint.»

Dadurch würden sich aber Risiken ergeben, die auch mit technischen und organisatorischen Massnahmen nicht genügend gemindert werden können. Schönbächler mahnt: Die Kontrolle der Daten in der Cloud bleibe Aufgabe der Behörde. Auf die Frage, ob die Daten der Bürger beim Kanton in guten Händen seien, meint er: «Eine absolute Sicherheit gibt es in der Welt der Daten nicht. Aber der Kanton betreibt einen enormen Aufwand und wir unterstützen ihn dabei.»