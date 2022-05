Kanton luzern Der Fischereiverband will das Fischen ohne Ausbildung verbieten Wenn es nach dem Luzerner Fischereiverband geht, soll die Luzerner Regierung den Besitz eines Sachkundenachweises für obligatorisch erklären. Jessica Bamford 04.05.2022, 13.49 Uhr

Fischen soll in Zukunft nur noch mit einem Sachkundeausweis erlaubt sein, fordert der kantonale Fischereiverband. Die Forderung wurde an der Delegiertenversammlung des Verbands verabschiedet. «Wir Fischer übernehmen Verantwortung für einen sach- und tiergerechten Umgang in und mit der Natur», wird Markus Fischer als Präsident des Fischereiverbandes Kanton Luzern in einer Mitteilung des Verbands zitiert.