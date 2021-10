Kanton Luzern Der orange Beichtstuhl war ein Stein des Anstosses: Seit 50 Jahren hat Steinhusen seine bunte Kirche Vor 50 Jahren wurde die Kirche Steinhusen eingeweiht. Sie besticht mit prächtiger Fernsicht und ebenso mit moderner Architektur. Das Blau und Orange im Kircheninnern kam zuerst aber gar nicht gut an. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Der 86-jährige Wolhuser Hans Hauser schmunzelt, wenn er das Rad der Wolhuser Geschichte gedanklich zurückdreht. «Natürlich weiss ich noch gut, wie der Kirchenbau auf dem Steinhuserberg vor gut 50 Jahren zu reden gab – ich war damals Mitglied der Baukommission – wohl das einzig noch heute lebende.»

Hans Hauser, ehemaliges MItglied der Baukommission.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Hauser erzählt, wie der damalige Wolhuser Pfarrer Domherr Franz Xaver Kreyenbühl den «Berglern» versprochen hatte, eine Kirche zu bauen. Die bestehende Kapelle St.Josef und St.Anna war zu klein und renovationsbedürftig. Der Steinhuserberger musste für den sonntäglichen Kirchgang den langen Weg in die Wolhuser Pfarrkirche zurücklegen. Meistens zu Fuss, weil längst nicht alle damals ein Auto besassen.

Sammelaktion für Streichaktion im Innern

Für das Neubauprojekt wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Das Siegerprojekt des Zürcher Architekturbüros Studer & Näf gab viel zu reden. Viele hätten sich lieber das Projekt eines einheimischen Architekten gewünscht, das eine «typische Bergkirche» vorsah. Das Siegerprojekt zeigte sich hingegen in einer überaus modernen Architektur – Ernst Studer knüpfte in seinen Bauten an die Formensprache von Le Corbusier an.

Die Kirche in Steinhuserberg.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Nebst dem äusseren Erscheinungsbild erregte auch das Innere die Gemüter:

«Die tiefblaue Decke mit den eingesetzten Lampen – sie soll das Firmament mit Sternen darstellen – der orange Beichtstuhl, der nach vorne geneigte Chorraum waren Stein des Anstosses.»

Hans Hauser weiss auch: «Es gab sogar eine Sammelaktion, mit dessen Erlös der blaue Himmel im Innern überstrichen werden sollte.» Vergebens, die Planer beharrten auf ihrem Projekt. Am 8. Mai 1970 war Spatenstich, am 3. Oktober 1971 erfolgte die Einweihung.

Soll das Firmament mit Sternen darstellen: Die tiefblaue Decke mit den eingesetzten Lampen.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Waren Stein des Anstosses: Der orange Beichtstuhl und der nach vorne geneigte Chorraum.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Blick in den farbigen Beichtstuhl. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Beliebte Heiratskirche

Schnell verstummten die kritischen Stimmen – die «Bergler» auf Steinhusen und ebenso die «Dörfler» in Wolhusen freundeten sich mit dem Neubau an. Oberhalb des Weilers im Grünen gelegen, mit Panoramasicht in die Landschaft und in die Berge, avancierte das Bauwerk schnell zu einer beliebten Heiratskirche.

Knüpft an die Formensprache von Le Corbusier an: Die Kirche auf dem Steinhuserberg von Architekt Ernst Studer.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Noch immer hat das Bauwerk nichts an Ausstrahlungskraft verloren – so sagt etwa René Limacher, musikalischer Leiter des Chors Santa Lucia in Wolhusen: «Die Kirche ist für mich ein Sakralraum mit starker Ausstrahlung, mit Weitsicht und Geborgenheit. Ein wunderbarer Ort für musikalische und zwischenmenschliche Begegnungen». Sakristanin Brigitte Koch-Bucher hält fest:

«Als Gläubige fühle ich mich sehr wohl in unserer Kirche. Sie ist wunderschön gelegen und bietet mir einen tollen Arbeitsplatz.»

Das Begleitteam «50 Jahre Kirche St.Anna Steinhusen» hat unter der Leitung des ehemaligen Steinhuserberglers Hans Bucher auf den 3. Oktober einen Anlass geplant. Ein Festgottesdienst mit Apéro und eine Fotoausstellung waren vorbereitet. Wegen Corona wird der Anlass aber um ein Jahr verschoben. «Mit der Zertifikatspflicht wäre das schwierig geworden – wir wollten auf keinen Fall eine Spaltung provozieren», sagt Bucher.

Haben Grund zum Feiern: Hans Bucher, Hans Hauser, ehemaliges Baukommission, Brigitte Koch und Adrian Wicki, Pastoralraumleiter der Kirche Steinhuserberg.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 28. September 2021)

Erste Kapelle in Steinhusen – Bartscherer sei Dank Um die erste Kapelle auf Steinhusen rankt sich eine Legende aus der Zeit des Bauernkrieges (1653). Damals streiften Bartscherer durch die Luzerner Landschaft. Sie schnitten den Bauern, die beim Aufstand gegen die Obrigkeiten nicht mitmachen wollten, die Haare und den Bart ab und plünderten ihre Höfe. Die Legende erzählt, wie auch der reiche Bauer Melchior von Arburg vom Hof Geierbühl heimgesucht werden sollte. Ein Knecht belauschte die Übeltäter und Melchior von Arburg gelobte, in Steinhusen eine Kapelle zu errichten, sollte Gott ihn schützen. Dichter Nebel verunmöglichte es tatsächlich, das Geierbühl aufzufinden. Melchior von Arburg hielt sein Versprechen und die Kapelle wurde erbaut. 1910 wurde die Kapelle vergrössert, 1923 kam eine neu Glocke dazu. 1971, nach der Einweihung der neuen Kirche, wurde die Kapelle abgebrochen. «Das würde man heute wohl auch nicht mehr machen», sagt Hans Bucher. «Ja, das ist sehr schade», sagt auch Hans Hauser. Nur eine Gedenktafel am einstigen Standort erinnert noch an die Kapelle. (dlw)