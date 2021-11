In den Luzerner Gemeinden kommt der Samichlaus mit Auflagen

Luzerner Gemeinden Der Samichlaus kommt, aber ohne Umzug Der Samichlaus kommt dieses Jahr wieder – aber nur mit Zertifikat. In den Luzerner Gemeinden gibt es verschiedene Ansätze, wie die Besuche organisiert werden. Sandra Peter und Federico Gagliano Jetzt kommentieren 24.11.2021, 16.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heuer kommt er (fast) alleine: Im Bild ist Kurt Käppeli, Präsident der Luzerner Samichlausengesellschaft, mit Thomas Kugel, Knecht Ruprecht, und Dienerin Rahel Kugel im Riffigwald.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2021)

Nachdem im letzten Jahr in vielen Gemeinden der Samichlaus nicht persönlich zu Besuch kam, finden Hausbesuche teils wieder statt. In den Gemeinden Hochdorf und Neuenkirch gilt dafür die 3G-Regel, wie den jeweiligen Websites und Anmeldeformularen zu entnehmen ist. In Sursee unterliegen der Samichlaus und seine Gehilfen der Zertifikatspflicht, für die Familien gelten keine Vorgaben. Je nach Gemeinde empfehlen die Organisatoren aber den Familien weitere Vorsichtsmassnahmen zu treffen, wie zum Beispiel Abstand zu halten oder Masken zu tragen.

Der Samichlaus kommt dieses Jahr mit Zertifikat. Im Bild ist Kurt Käppeli, Präsident der Luzerner Samichlausengesellschaft. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Oktober 2021)

So bittet der Verein Samichlaus Hochdorf etwa darauf zu verzichten, weitere Verwandte wie Gotti, Götti, Grosseltern oder eine zweite Familie einzuladen und die Wohnung vor und nach dem Besuch gründlich zu lüften. Die Samichlausgruppe Neuenkirch macht darauf aufmerksam, dass auch ein Treffen im Garten oder auf der Terrasse möglich sei, falls nicht alle Familienmitglieder über ein Zertifikat verfügen. Auch in Sursee kann man, bei trockenem Wetter, den Besuch draussen entgegennehmen.

Nur der Esel fehlt

In Willisau besucht nicht der Samichlaus die Familien, sondern umgekehrt. Der Samichlaus wartet mit seinem Gefolge wie bereits 2020 an einem vom Wetter geschützten Plätzchen. Letztes Jahr besuchten gemäss Andreas Lütolf, der dies koordiniert, rund 450 Personen, darunter 230 Kinder, den Samichlaus in Willisau. Das entspreche einem ähnlichen Rahmen wie bei den Hausbesuchen vor Corona. Anfängliche Bedenken hätten sich nicht bestätigt. «Wir befürchteten, dass der intime Rahmen, die Privatsphäre für die Familien verloren geht, wenn sie den Samichlaus beispielsweise im Pfadiheim besuchen. Dem war aber nicht so und es kam sehr gut an», erklärt Lütolf. Und er ergänzt augenzwinkernd: «Einige Familien waren auch froh, dass sie die Wohnung nicht aufräumen mussten.»

Alles in allem sind in Willisau rund 70 Personen an den verschiedenen Standorten und Tagen im Einsatz, inklusive Diener, Schmutzli und Geislechlöpfer. «Nur einen Esel haben wir leider nicht», bedauert Lütolf. Für den Samichlausbesuch gelten die Regeln für Innenräume, also die Zertifikatspflicht. «Es hat auch ausreichend Platz, damit wir den Abstand einhalten können», sagt Lütolf. Es besucht jeweils nur eine Familie aufs Mal den Samichlaus.

Anders ist der Besuch in Inwil und Wolhusen organisiert, dort empfängt der Samichlaus die Familien draussen im Wald, wie es bereits letztes Jahr der Fall war. Auch dort gilt: für einen Besuch musste man sich bereits vorher anmelden.

Umzüge vielerorts abgesagt

Die Samichlauseinzüge sind anders als die Besuche vielerorts abgesagt, vor allem in grösseren Gemeinden wie Willisau, Sursee oder auch in Hochdorf und Hitzkirch. Kürzlich sagten auch Inwil und Reiden ihre Umzüge ab. Auf der Website von Samichlaus Reiden steht auch der Grund: «Es ist uns nicht möglich, die Vorgaben des Kantons einzuhalten.»

Der Kanton hatte Anfang November kommuniziert, dass Umzüge nur auf einem eingegrenzten und umzäunten Areal stattfinden können. Nur so könnten die aktuellen Vorgaben für Veranstaltungen gemäss Covid-19-Verordnung eingehalten werden. Bei vielen Vereinen herrsche deshalb grosser Unmut, da somit beim Samichlausumzug andere Regelungen fürs Publikum gelten als beispielsweise beim Swiss City Marathon in Luzern, wie Pilatus Today berichtete.