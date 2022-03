Kanton Luzern Der Trend des Fischens hält an – vor allem bei Jungen In Luzern weisen die Fischereivereine eine positive Entwicklung bezüglich ihrer Mitgliederzahlen auf. Gerade junge Menschen können sich zunehmend fürs Angeln begeistern. Grund dafür ist nicht nur die Coronapandemie. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 21.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsident des Fischereiverbands Kanton Luzern – Markus Fischer – beim Fischen am Sempachersee. Dominik Wunderli (Sempach, 4. März 2022)

Fischen wird bei jungen Personen immer beliebter. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen sei bei den fünf Fischereivereinen im Kanton Luzern meist «gut bis ausgezeichnet», wie der Fischereiverband Kanton Luzern (FKL) kürzlich mitteilte. Doch wieso gerade fischen? «Die Coronakrise ist sicherlich ein Grund für die Zunahme der Mitgliederzahlen in den Fischereiverbänden», sagt Markus Fischer. Der Präsident des FKL erklärt: «Die Menschen haben das Bedürfnis nach Natur und Gemeinschaft. Diese Vereine bieten eine gute Möglichkeit, etwas in der Gruppe zu tun und sich auszutauschen.»

Während der Pandemie habe es deutlich mehr Anmeldungen für die sogenannten SaNa-Kurse gegeben, erklärt Fischer. «Etwa zwei Drittel sind unter 25-Jährige.» SaNa steht für Sachkundenachweis Fischerei. Dabei handelt es sich um die Prüfung für die Bewilligung fürs Fischen und ist für das Erlangen eines Langzeitpatents obligatorisch.

Die Luzerner Fischereivereine haben nicht mit Nachwuchs zu kämpfen

Dennoch ist das Coronavirus nicht der einzige Grund fürs Interesse am Fischen. Kurt Bischof, Geschäftsleiter des FKL, erzählt: «Fischen ist ein Urtrieb des Menschen, eine der ältesten Möglichkeiten zur Nahrungsbeschaffung. Heute erhält es eine ganz andere Dimension. In unserem Zeitalter der Hektik und der Oberflächlichkeit setzt das Fischen im Freien einen totalen Kontrapunkt. <Da sitz ich, da wart ich, da vertrau ich und kann nur sehr beschränkt beeinflussen, ob ich was fange oder nicht.> Entschleunigung und Rückbesinnung pur.»

Wie die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) angibt, wurden im vergangenen Jahr im Kanton Luzern 3470 Fischereiberechtigungen (Bewilligung fürs Fischen auf dem See oder einem berechtigten Abschnitt) ausgestellt. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es noch 3023.

Ein stetiges Wachstum ist also erkennbar. Dazu der Präsident des FKL:

«Das Naturerlebnis wird gesucht und beim Fischen gefunden.»

Im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Schweiz haben laut Markus Fischer die meisten Fischereivereine des Kantons Luzern kaum Nachwuchsprobleme. So zum Beispiel im Verein von Weggis, wie Bischof erklärt. Sie hätten eine fast zu grosse Nachfrage. Ebenso möchten die Fischer vom Rotsee eine gewisse Anzahl von Mitgliedern nicht überschreiten. Aber nicht überall läuft es laut Bischof ganz so gut: «Der Fischereiverein der Stadt Luzern kämpft aktuell mit Nachwuchsproblemen, ist aber dran, sich nach einer schwierigen Phase sich zu stabilisieren.»

Ein Fischerobmann bringt den Jugendlichen das Angeln bei

Nicht ohne Grund geht es den Fischereivereinen des Kantons Luzern vorwiegend so gut. Der Präsident des Fischereivereins Sempachersee, Martin Steiger, sagt: «Von nichts kommt nichts. Es braucht innovative Projekte.» Gerade für die Jungen gebe es spezielle Angebote und Ausflüge.

Eines dieser Projekte sind die Jungfischer. In grösseren Vereinen können solche Jugendgruppen aufgebaut werden. Mit diesen werden beispielsweise Ausflüge unternommen, um ihnen korrektes Angeln beizubringen. Markus Fischer, Präsident des FKL, meint: «Ziel solcher Projekte ist es, die Jugendlichen nachzuziehen. So kann die Zukunft eines Fischereivereins weiterhin gesichert werden.»

Vor einigen Jahren wurde zudem die Funktion des Jungfischer-Obmanns im Luzerner Kantonalverband geschaffen, der für die Jungfischer zuständig ist, sagt Fischer. Der Obmann helfe den Jugendlichen, sich in den Vereinen gut zu integrieren, indem er sie beispielsweise zum Fischen mitnehme und alles rund ums Fischen erkläre.

Auch der Fischereiverein Reuss kann laut Franz Stadelmann, Präsident des Fischereivereins Reuss Luzern, die Jugendlichen sehr gut über Putzaktionen am Fluss ansprechen. «Viele sind von da an völlig fasziniert vom Leben im und am Wasser, machen die Angler-Ausbildung und treten in den Verein ein.»

Zwei Jungen beim Fischen an der Reuss während des Hochwassers im letzten Juli. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Juli 2021)

Im Berner Moosseedorf soll ein Fischzentrum errichtet werden

Ein weiteres Projekt für angefressene Fischer wird künftig schweizweit umgesetzt werden. Kurt Bischof erwähnt, dass der Schweizerische Fischerei-Verband SFV in Moosseedorf bei Bern ein Fischzentrum Schweiz eröffnen wird. «Es wird analog der Schweizerischen Vogelwarte ein Zentrum für die Information des Publikums, für den Austausch unter den Fischern und den Fachleuten sowie zur Förderung des Fischereinachwuchses sein», erklärt er. Dadurch werde es in Zukunft noch mehr Junge geben, die sich für das Fischen begeistern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen