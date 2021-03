Kanton Luzern Die Änderung des Familienzulagengesetzes wird in die Vernehmlassung geschickt Im Kanton Luzern soll die monatliche Kinderzulage von 210 auf 250 Franken erhöht werden. Zudem soll das Verfahren für Anpassungen der Kinder- und der Ausbildungszulage einfacher werden. Dafür braucht es eine Gesetzesänderung. 02.03.2021, 12.21 Uhr

(sok) Nach dem Familienzulagengesetz des Bundes sind in nichtlandwirtschaftlichen Berufen Kinder- und Ausbildungszulagen auszurichten. Dabei gelten Mindestansätze. Aktuell beträgt die Kinderzulage vom 12. bis zum vollendeten 16. Altersjahr monatlich 210 Franken. Die monatliche Ausbildungszulage beträgt 250 Franken. Aufgrund einer Änderung des Bundesrechts per 1. August 2020 ist die Ausbildungszulage früher auszurichten. Nun soll die monatliche Kinderzulage vom 12. bis zum vollendeten 16. Altersjahr auf 250 Franken erhöht werden. Nach dem Kantonalen Familienzulagengesetz braucht es dafür eine Gesetzesänderung, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern mitteilt.



«Mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Kinderzulage tragen wir einem seit Längerem vorhandenen Bedürfnis Rechnung und setzen so ein sozial- und familienpolitisches Zeichen», wird Regierungsrat Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor, in der Mitteilung zitiert. Ein Vergleich mit anderen Zentralschweizer Kantonen zeige, dass der Kanton Luzern aktuell die tiefsten Familienzulagen habe, heisst es in der Mitteilung weiter.



Verfahren für weitere Anpassungen soll vereinfacht werden

Diese Gesetzesänderung soll nun auch zum Anlass genommen werden, das Verfahren für weitere Anpassungen der Kinderzulage und der Ausbildungszulage zu vereinfachen. Der Kantonsrat soll dabei die Möglichkeit erhalten, diese Zulagen künftig mit einem Kantonsratsbeschluss über die Mindestansätze des Bundes hinaus zu erhöhen und beschlossene Erhöhungen ganz oder teilweise aufzuheben.



Die vorgeschlagene Erhöhung der Kinderzulage für Arbeitnehmende und für Selbständigerwerbende werde jährlich geschätzte Mehrkosten von 3,5 Millionen Franken für die Luzerner Familienausgleichskassen verursachen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Könnten diese die Mehrkosten nicht über die Reserven oder den Lastenausgleich finanzieren, würden sie die Beitragssätze erhöhen müssen.



Beim Kanton, der die Kosten der Familienzulagen für Nichterwerbstätige finanziert, wird die Erhöhung der Kinderzulage schätzungsweise jährliche Mehrkosten von 80'000 Franken zur Folge haben. Davon haben die Gemeinden die Hälfte zu tragen.



Änderung Familienzulagengesetz geht in die Vernehmlassung

Im Auftrag der Luzerner Regierung schickt das Gesundheits- und Sozialdepartement den Gesetzesentwurf nun von Anfang März 2021 bis Anfang Juni 2021 bei den Parlamentsparteien, den Gemeinden, dem Verband Luzerner Gemeinden VLG (Bereich Soziales und Gesellschaft), den im Kanton Luzern tätigen Familienausgleichskassen sowie dem Bundesamt für Sozialversicherungen in die Vernehmlassung.



Die Gesetzesänderung muss anschliessend dem Kantonsrat beantragt werden und soll voraussichtlich auf den 1. April 2022 in Kraft treten.