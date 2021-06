Kanton Luzern Nach Corona-Lockerungen: Die Lebensfreude ist zurück – Menschen verbringen Zeit wieder gemeinsam Das Timing ist perfekt: Töfffahrer, Studenten, Fussballfans oder Restaurantbesucher geniessen die neue Freiheit, dass man sich wieder nahezu uneingeschränkt und auch in grösseren Gruppen treffen darf. Wir haben diese Woche mehrere Orte besucht. Roger Rüegger 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beweis für die Rückkehr zur Normalität ist auf dem Parkplatz des Restaurant Chommle in Gunzwil eindeutig ersichtlich. In vier Reihen stehen am Mittwochabend rund 70 Motorräder verschiedener Marken dicht beieinander. Einige Töfffahrerinnen und Töfffahrer warten am Grillstand auf ihr Essen, andere sitzen an Sechsertischen bei Sinalco, Cola oder Most und manche schreiten zwischen den Maschinen hindurch und unterhalten sich mit deren Besitzern, oder eben mit der Person, die gerade dort steht.

Der Töfftreff auf dem Parkplatz des Restaurant Chommle.

Bild: Nadia Schärli (Gunzwil, 16.Juni 2021)

Es gibt viel zu erzählen, denn der Töfftreff hat in dieser Form in Gunzwil seit eineinhalb Jahren nicht mehr stattgefunden, wie Erich Felder erzählt. Der Mann ist Präsident des Moto Racing Team Sursee und daher Mitorganisator des traditionellen Treffens, das im Sommer jeden Mittwoch stattfindet und jetzt wieder Fahrt aufnimmt. «Wir haben uns dieses Jahr zwar bereits zweimal vorbereitet, aber bei Regen ist praktisch niemand auf dem Töff hochgefahren. Nun sind die Biker erwacht, darunter sind auch viele Stammgäste», berichtet Felder, während er Andy aus Langenthal zwei Würste verkauft. Der 67-jährige Biker aus dem Oberaargau trifft sich im Luzernischen öfters mit seinen Kollegen des 59er-Club. Auf der Strasse war er in den letzten Monaten meistens alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs.

«Jetzt touren wir wieder gemeinsam und können auch wieder als Gruppe an einem Tisch sitzen und Neuigkeiten austauschen.»

Sagts und beisst genüsslich in seine Bratwurst. An schönen Tagen treffen sich jeweils rund 300 Bikes beim Chommle.

Anstelle des Geruchs von Würsten und Benzin vernimmt man auf der Ufschötti in Luzern eher den Duft verschiedener Sonnencremes. Junge Burschen werfen sich am Donnerstagmittag Frisbees zu, Velofahrerinnen mit Anhängern sind unterwegs, Spaziergänger führen Hunde aus und ein junger Mann geniesst die Zeit sitzend bei ziemlich lauter Musik.

Daneben haben sich zwei Leute mit einem Beer-Pong-Tisch und Laptops installiert: Olivier (21) und Emanuela (21) haben ihr Büro kurzerhand ins Frei verlegt und lernen im Schatten eines Baumes für ihre Prüfungen von nächster Woche.

Emanuela und Olivier studieren an einem Beer Pong Tisch auf der Ufschötti. Bild: Pius Amrein (Luzern, 17. Juni 2021)

«Das ist bei diesen Temperaturen angenehmer als im Studentenwohnheim», sagt Olivier, der im 2. Semester Medizintechnik studiert. An der lauten Musik stören sich die beiden nicht. Air-Pods montieren und in die Rechtswissenschaft abtauchen, lautet Emanuelas Devise. Wenige Meter entfernt verbringt eine Gruppe von fünf Schülerinnen der 1B der Kanti Alpenquai ihre Mittagspause beim Ballspiel und Baden.

Fussball ist unser Leben, ist derzeit das Motto in ganz Europa. Am Mittwochabend füllt sich der EM-Garten des Restaurant Bahnhöfli in Sursee je näher das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Italien rückt. Es haben sich 300 Fussballfans angemeldet. Auch die beiden früheren Spiele an diesem Tag verfolgen recht viele Leute gemeinsam auf den beiden LED-Leinwänden.

Andi, Boots und Dave stärken sich dazu mit Burgern und Bier. Für die drei Männer ist die neue Freiheit wie eine Wiedergeburt. «Uns ist es wichtig, grosse Spiele gemeinsam zu verfolgen. Vor allem die des FCL und der Nati», sagt Andi. Die Freunde wohnen alle in der Region Sursee, sie haben ihren Tisch weit vorne reserviert, denn im Moment regiert König Fussball ihre Welt. Noch näher bei der Leinwand fiebern einige Fans in schwarzen Shirts mit der Türkischen Mannschaft.

Fussballfans fiebern mit ihren Teams im EM-Garten beim Bahnhöfli Sursee. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 16.Juni 2021)

Auch etliche Männer und Frauen in azurblauen Trikots haben sich ihre Plätze gesichert. Die Lebensfreude, sie ist an diesem Tag nicht bei allen Fussballverrückten im gleichen Masse zurückgekehrt, aber sie ist wieder da.

Von solcherlei Nebensächlichkeiten lassen sich derweil Julia und ihr Gotti Monika aus Schwarzenberg nicht beeindrucken. Weil: Es ist Gottitag, da gibt die junge Frau ziemlich den Ton an. Die Zwei haben sich geeinigt, am Freitagmorgen zusammen irgendwohin loszuziehen, Dass es in die Stadt gehen würde, war eine Überraschung von Monika. Der Tag beginnt in Luzern an der Reuss, wo sie gemütlich zusammen im Starbucks Zmörgele.

Julia und ihr Gotti Monika bei gemütlichen Zmörgele an der Reuss.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juni 2021)

Die Idee haben etliche andere Menschen auch. Nur wenige Tische sind gegen 9 Uhr noch frei. Logisch, das Wetter passt - es ist zwar schwül, aber noch angenehm. Später gehts für das Duo weiter zum Shopping, denn Julia feiert am Donnerstag ihren 7. Geburtstag.

Weil sowohl Julia wie auch Monika in Schwarzenberg wohnen, haben sie sich auch in den letzten Monaten regelmässig sehen können. Aber halt etwas eingeschränkt und immer mit gebührendem Abstand. Umso mehr freuten sie sich auf ihren gemeinsamen Ausflug.