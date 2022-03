Lehrpersonen gesucht: Schulen im Kanton Luzern suchen Personal

Kanton Luzern Die Schule Wikon hat Mühe, neue Lehrpersonen zu finden – und ist damit nicht allein Derzeit sind für das neue Schuljahr sehr viele Stellen ausgeschrieben, dabei ist die Kündigungsfrist für Lehrpersonen noch nicht abgelaufen. Jetzt setzt der Kanton eine Arbeitsgruppe ein. Susanne Balli Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Volksschulen im Kanton Luzern merken bereits jetzt: Dieses Jahr ist es noch anspruchsvoller als andere Jahre, offene Stellen zu besetzen. Besonders für kleinere Schulen ausserhalb der Stadt und Agglo Luzern, die Vollpensen zu vergeben haben, gestaltet sich die Suche schwierig.

Die 3. und 4. Klasse der Schule Wikon braucht ab dem neuen Schuljahr neue Lehrpersonen. Bild: PD (Wikon, 19. März 2022)

Ein Beispiel ist die Schule Wikon. Gesucht werden für das kommende Schuljahr zwei Klassenlehrerinnen oder -lehrer für die 3. und 4. Klasse sowie eine Lehrperson für die Integrative Förderung in einem Teilzeitpensum. «Wir haben vor acht Wochen die Stellen zum ersten Mal ausgeschrieben und es kamen genau zwei Bewerbungen rein», sagt Schulleiterin Gabriela Birrer. Eine Bewerberin direkt von der PH Luzern sei zwar interessiert gewesen, habe sich dann aber für eine Stelle in Ebikon entschieden.

«Wir stellen fest, dass viele frisch ausgebildete Lehrpersonen Stellen in der Stadt und Agglomeration Luzern suchen»

, sagt sie. Das könne sie nicht so ganz verstehen. «Ich selber bin in Luzern und Umgebung aufgewachsen, habe dort gearbeitet und vor einiger Zeit nach Wikon gewechselt. Ich ginge um kein Geld mehr zurück», sagt sie. Ihr Appell: «Interessierte sollen doch einfach mal bei uns vorbeischauen und selber sehen, wie toll es an unserer Schule ist.»

Bewerbungsvideo soll Abhilfe schaffen

Derzeit gestaltet die Schule Wikon ein Werbevideo, das in zirka zwei Wochen online gehen soll. Diesen Weg über ein Video hatte im letzten Jahr bereits die Gemeinde Schötz gewählt – mit Erfolg (wir berichteten). Bis zu den Osterferien will Birrer die freien Stellen besetzen können. «Wenn das nicht gelingt, brauchen wir einen Plan B», sagt sie. Wie dieser aussehen könnte, weiss sie noch nicht, sie hofft aber in einem solchen Fall auch auf die Unterstützung der Dienststelle Volksschulbildung.

Urs Kaufmann, Schulleiter in Horw und stellvertretender Präsident des Verbands Luzerner Schulleiterinnen und Schulleiter, sagt:

«Es ist derzeit sehr anspruchsvoll, Personen für offene Stellen an den Schulen zu finden. Wir machen in Horw ebenfalls die Erfahrung, dass es auf Ausschreibungen kaum Bewerbungen gibt.»

Dies gilt laut Kaufmann selbst für grosse Schulen, die früher ohne Probleme ihre Stellen besetzen konnten. «Grössere Schulen haben allerdings den Vorteil, dass sie gewisse Lücken intern selber füllen können. Kleine Schule haben diese Möglichkeit nicht», sagt er. Es gebe derzeit sehr viele offene Stellen für Lehrpersonen im Kanton Luzern. Und es werden laut Kaufmann noch mehr.

Unterstützungsmassnahmen für Schulen

Dies bestätigt Romy Villiger, Bereichsleiterin Kommunikation bei der Dienststelle Volksschulbildung. «Das Rekrutierungsverfahren ist in vollem Gange, wobei die Kündigungsfrist für die Lehrpersonen noch bis Ende März dauert», teilt sie auf Anfrage mit. Es seien bereits sehr viele Stellen ausgeschrieben. «Und es werden wohl noch weitere dazukommen – eben weil die Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen ist.»

Daher ist es laut Villiger nicht realistisch, dass die Schulen den Rekrutierungsprozess bis Ostern abgeschlossen haben. Klar sei aber jetzt schon, dass die Besetzung aller offenen Stellen nicht einfach sein werde: «Darum nimmt Anfang April eine Arbeitsgruppe, in der auch der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Luzern vertreten ist, ihre Arbeit auf und arbeitet Unterstützungsmassnahmen für die Schulen aus.»

Marco von Ah, Leiter Kommunikation der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern, beurteilt die Situation als «angespannt». Aufgrund der in den letzten Jahren konstant hohen Studierendenzahlen – insbesondere auch in den besonders gefragten Bereichen Primarstufe und Schulische Heilpädagogik – ist er jedoch zuversichtlich, dass die baldigen PH-Absolventinnen und -Absolventen den Bedarf «gerade so knapp decken werden können». Derweil rührt die PH Luzern kräftig die Werbetrommel, um dem Nachwuchs die Ausbildung an der PH schmackhaft zu machen (siehe Box). Von Ah: «Aufgrund des grossen Bedarfs an Lehrpersonen haben junge Menschen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung an der PH Luzern auf Jahre hinaus sehr gute berufliche Perspektiven.»

Infoanlässe für den Lehrberuf an der PH Luzern Wer den Lehrberuf wählen will, kann sich noch bis zum 30. April 2022 für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Luzern einschreiben. Vorgängig führt die PH zwei grosse Infoveranstaltungen durch. Am Mittwoch, 23. März, findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im Uni/PH-Gebäude ein Infoanlass zum neuen konsekutiven Master und zum verkürzten Studienprogramm für Sekundarstufe I statt. Eine Woche später, am Mittwoch, 30. März wird von 18.30 bis 20 Uhr in der Sentimatt ein Infoanlass zu den Studiengängen Kindergarten/Unterstufe, Primarstufe und Sekundarstufe I durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.phlu.ch.

