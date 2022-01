So bereiten sich die Luzerner Spitäler auf den Omikron-Sturm vor

Kanton Luzern Spitäler bereiten sich auf schwierige Wochen vor – Guido Graf kritisiert Skirennen von Adelboden und Wengen Mehr Patienten und gleichzeitig Ausfälle des Gesundheitspersonals: Die Luzerner Spitäler blicken besorgt auf die Omikron-Wand. Schon heute müssten auch wichtige Operationen teils mehrfach verschoben werden. Doch die Kliniken haben einen Plan. Dominik Weingartner und Christian Glaus Jetzt kommentieren 14.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war ein denkwürdiger Auftritt Ende Dezember: An einer Medienkonferenz warnten Gesundheitsdirektor Guido Graf und die Luzerner Spitäler davor, dass wegen explodierender Coronafälle bald eine Triage nötig werden könnte. Graf forderte vom Bundesrat härtere Massnahmen – ohne konkret zu werden. Bis heute ist beides nicht eingetroffen, die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern stagniert. Alarmismus oder weise Voraussicht? Gegenüber unserer Zeitung nehmen Guido Graf, Christoph Henzen (Leiter Pandemiestab Luks) sowie Martin Nufer (Direktor Hirslanden Klinik St. Anna) Stellung.

Erklären gemeinsam den Ernst der Lage (von links): Christoph Henzen vom Luzerner Kantonsspital, Regierungsrat Guido Graf und Martin Nufer von der Hirslanden Klinik St.Anna. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2022)

Die Fallzahlen sind explodiert, die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern stagniert aber. Ist alles halb so schlimm, wie befürchtet?

Die wissenschaftliche Taksforce des Bundes warnt vor bevorstehenden Superinfektionswochen. Noch im Januar könnten sich 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung in nur einer Woche anstecken. Die Taskforce unter Leiterin Tanja Stadler spricht von 2500 bis 10'000 Spitaleintritten. An ihren Modellen orientiert sich Guido Graf. «Ihre Zahlen stimmten immer», sagt er. Christoph Henzen vom Luks rechnet mit Blick auf die Entwicklungen in England und Dänemark bald mit einer Verdoppelung der Hospitalisationen. «Davor haben wir grossen Respekt. Die Spitäler sind jetzt schon stark ausgelastet. Wenn es eskaliert, könnte eine Überlastung bald zum Thema werden.» Die aktuelle Stagnation sei wohl die Ruhe vor dem Sturm.

Ist der viel beachtete Medienauftritt Ende Dezember, als die Spitäler vor einer Triage warnten, als Hilferuf zu verstehen?

Christoph Henzen arbeitet seit 35 Jahren im Spital, heute ist er unter anderem Leiter Zentrum Luzern des Luzerner Kantonsspitals. Eine Triage hat er in seiner Karriere noch nie erlebt. Bild: Pius Amrein

Von einem Hilferuf will Henzen nicht reden. Es sei den Spitälern wichtig gewesen, die Bevölkerung auf eine mögliche Überlastung oder sogar Triage vorzubereiten. Denn die diese müsse eine solch belastende Situation mittragen. Die Triage sei zwar noch nicht da, könne aber nicht ausgeschlossen werden. «Bis Mitte Februar kann ich keine Entwarnung geben.» Guido Graf weist zudem auf ein Informationsschreiben des Bundesamts für Gesundheit an die Kantone vom 10. Januar hin: «Dort steht genau das drin, was wir Ende Dezember bezüglich Fallzahlen und Belastung der Spitäler kommuniziert haben.»

Auch das Gesundheitspersonal erkrankt an Corona. Müssen bald weitere Betten geschlossen werden?

«Mehr Hospitalisationen und mehr Ausfälle bei den Mitarbeitenden – das ist eine heikle Situation», sagt Martin Nufer vom St.Anna. Die Ausfälle beim Personal seien derzeit im einstelligen Prozentbereich. Das klinge zwar nach wenig, ergänzt Henzen. Doch in kleinen, hochspezialisierten Teams könne es so schnell schwierig werden, den Schichtbetrieb aufrechtzuerhalten. Er erwartet deutlich mehr Ausfälle als in den vorherigen Wellen. Sowohl das Luks als auch das St.Anna rechnen trotz der schwierigen Lage damit, dank guter Vorbereitung keine weiteren Betten schliessen zu müssen.

Welche Vorkehrungen haben die Spitäler getroffen?

«Das sind keine Banalitäten.» Die mehrfache Verschiebung von teils wichtigen Operationen bereitet Martin Nufer Sorgen. Bild: Pius Amrein

Das Luks hat zwei Intensivbetten geschlossen, um mehr Beatmungsplätze anbieten zu können. Beide Spitäler werden zudem von Armee und Zivilschutz unterstützt. Das St.Anna plant – falls nötig – Personal fachfremd einzusetzen. Das kann bedeuten, dass beispielsweise eine Physiotherapeutin in der Pflege aushilft. Zudem greifen die Spitäler auf ehemalige Mitarbeitende zurück. «Gleichzeitig reduzieren wir – wenn nötig – alles, was wir auch nur halbwegs planen können», sagt Nufer. Das heisst: Operationen werden verschoben. «Früher garantierten wir, dass wir den Ersatztermin wahrnehmen können. Heute müssen auch wichtige Eingriffe teils mehrfach verschoben werden.» Als Beispiel nennt der St.-Anna-Direktor Diskushernie-Operationen (Bandscheibenvorfall): «Das ist zum Teil mit grossen Schmerzen verbunden. Und es ist psychologisch sehr schwierig zu verdauen, wenn man auf einen unbestimmten Operationstermin warten muss.» Das Gleiche könne unter Umständen auch für Tumorpatienten gelten, die auf eine Operation warten müssten. «Das kann grosse Ängste verursachen», so Nufer. «Das sind keine Banalitäten.»

Gibt es also schon Personen, die Schäden davontragen, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden können?

Nufer bleibt beim Beispiel Diskushernie und sagt, dass ein zu langes Zuwarten durchaus bleibende neurologische Schäden hinterlassen könne. «Bislang ist es aber noch nicht so weit gekommen, wenn man Schmerzen nicht als Schäden betrachtet», sagt er. Christoph Henzen fügt hinzu, dass die Wartelisten immer länger würden. «Unser Top-Gesundheitssystem gleicht sich in diesem Punkt momentan immer mehr jenen in Europa an, in denen lange Wartezeiten normal sind, wie etwa in England», sagt Henzen.

Guido Graf forderte Ende Dezember schärfere Massnahmen, der Bundesrat aber beobachtet die Situation weiter. Was sagt Graf dazu?

Vor allem die vielen Zuschauer ohne Masken an Skirennen von Adelboden am vergangenen Wochenende und nun Wengen stossen beim Gesundheitsdirektor auf Unverständnis. Dass solche Anlässe nicht mindestens auf Geimpfte und Genesene beschränkt werden und keine Maskenpflicht durchgesetzt wird, «überrascht und erstaunt mich», sagt Graf. Damit sagt der Gesundheitsdirektor nun auch, was er im Dezember nicht aussprach: Mit seiner Forderung nach schärferen Massnahmen hätte er sich zum Beispiel die Ausweitung von 2G – verbunden mit einer Maskenpflicht – für gewisse Veranstaltungen vorstellen können. Auf die Frage, ob der Bundesrat die Situation unterschätzt habe, meint Graf: «Der Bundesrat unterschätzt nie etwas.»

Wie stehen sie zur abwartenden Haltung des Bundesrats?

«Wenn wir etwas inzwischen kennen müssten, dann ist es das exponentielle Wachstum der Fallzahlen», sagt Christoph Henzen vom Luks. «Dass man mit Massnahmen teilweise gezögert, hat uns schon in den vorherigen Wellen eingeholt. Im Wissen, dass die Politik eine schwierige Aufgabe hat und Prognosen in der Pandemie schwierig sind, habe ich als Mediziner rückblickend den Eindruck, dass man sich bei einigen Entscheiden auf zu kurze Zeitfenster fokussiert.»

Wer ist überhaupt betroffen von schweren Omikron-Verläufen und wie kann man sich schützen?

«Betroffen sind fast ausschliesslich die Ungeimpften», sagt Henzen. Rund 85 Prozent der Hospitalisationen gingen auf das Konto dieser Gruppe, auf den Intensivstationen seien fast ausschliesslich Ungeimpfte. Die Impfung sei der beste Schutz gegen schwere Verläufe, der Booster schütze zudem gut vor einer Infektion, sagt Henzen. Graf ergänzt: «Wenn die Welle abflacht und viele Massnahmen zurückgefahren werden können und das Virus allenfalls gar endemisch ist, wird die Impfung wichtiger denn je, weil da die Schutzmassnahmen wegfallen und wir – und vor allem die Ungeimpften – dem Virus quasi schutzlos ausgesetzt sind. Verschwinden wird das Virus nicht.»

Was sagt Guido Graf zur Durchseuchungsstrategie?

Erwartet vom Bundesrat mehr Transparenz: Regierungsrat Guido Graf. Bild: Pius Amrein

«Wir befinden uns in einer Pandemie, das ist mit Risiken verbunden», sagt der Gesundheitsdirektor. «Es war schon immer die Strategie der meisten Fachleute, auf eine milde Variante zu warten, mit der sich möglichst viele möglichst risikolos anstecken können.» Denn früher oder später würden zwangsläufig alle mit Corona in Berührung kommen. Graf übt Kritik an der Kommunikation des Bundes: «Ich hätte mir gewünscht, dass man das offen auf den Tisch legt.»

Stimmen die Prognosen, könnten wir die massive Omikron-Welle Mitte Februar überstanden haben. Und dann?

Guido Graf spricht von einem Schritt in die richtige Richtung, dass der Bundesrat die Dauer von Quarantäne auf fünf Tage beschränkt. Es würde ihn aber nicht überraschen, wenn die Quarantäne bald ganz wegfallen würde. «In drei Wochen dürfte das anders diskutiert werden.» Martin Nufer vom St.Anna sagt: «Wenn die Welle durch ist, verlieren die Massnahmen, die wir heute zur Glättung brauchen, ihre Daseinsberechtigung.» Damit spricht er die aufwendige Rückverfolgung der Kontakte und die Quarantäneregelung an. Nufer warnt davor, schon jetzt von einem Ende der Pandemie zu sprechen. Prognosen, was nachher kommen werde, liessen sich nicht machen. Erwartet wird, dass Omikron schon nächste Woche die anderen Virus-Varianten verdrängt. Das sei insofern eine gute Nachricht, dass sich das Virus in die erwartete Richtung entwickle, so Nufer. «Ein Virus will uns ja nicht töten, sondern sich möglichst vermehren. Deshalb erwarten wir, dass es sich an den Menschen anpasst. Die Delta-Variante hatte uns diesbezüglich überrascht.»

Was bedeuten die explodierenden Fallzahlen für die Fasnacht?

Guido Graf sagt offen: «Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob die Fasnacht stattfinden wird oder nicht.» Nach den aktuell geltenden Vorgaben sei eine Fasnacht im klassischen Sinne nicht möglich. «Wir müssen die Situation laufend analysieren», sagt Graf. Der Bund schlägt aktuell vor, die geltenden Massnahmen bis Ende März zu verlängern. Wird das durchgezogen, sieht es wohl eher schlecht aus für die Fasnacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen