Kanton Luzern Die wichtigsten Abstimmungen in den Luzerner Gemeinden In 23 Gemeinden im Kanton Luzern finden am Sonntag, 20. Dezember, Urnenabstimmungen statt. Der Grund liegt mehrheitlich an Absagen von Gemeindeversammlungen. Fabienne Mühlemann und Roseline Troxler 17.12.2020, 05.00 Uhr

In Hitzkirch geht es an der Urnenabstimmung von Sonntag unter anderem um die Verwendung des Fusionsbeitrages.

Bild: Boris Bürgisser

Die Stimmbürger können am Sonntag in 23 Gemeinden an der Urne über kommunale Vorlagen befinden. Eine Auswahl der wichtigsten Geschäfte:

Die Stimmbürger von Beromünster stimmen über fünf Vorlagen ab. Darunter das Budget 2021. Dieses sieht bei einem Umsatz von fast 50 Millionen Franken ein Defizit von knapp 1,95 Millionen Franken vor, wie der Gemeinderat mitteilt. Der Steuerfuss soll bei 1,85 Einheiten bleiben. Die Rechnung 2019 schliesst bei einem Gesamtaufwand von 44,3 Millionen Franken mit einem Plus von knapp 127'000 Franken ab.

Am Sonntag stimmen die Möisterer auch über einen Zusatzkredit für die Revision der Ortsplanung ab. Die Stimmberechtigten haben die Gesamtrevision der Ortsplanung im vergangenen Mai an der Urne mit 53 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Für die Überarbeitung der Gesamtrevision der Ortsplanung sowie die Neuauflage braucht es laut Gemeinderat einen Zusatzkredit von 300'000 Franken.

Am Sonntag wird in Ettiswil über das Budget 2021 befunden. Die Erfolgsrechnung geht von einem Minus von rund 782'000 Franken und Investitionsausgaben von rund 4 Millionen Franken aus. Der Steuerfuss soll bei 2,05 Einheiten bleiben. Auch stimmen die Stimmberechtigten über einen Nachtragskredit von 225'000 Franken für die Übertragung des Stockwerkeigentums Gütschhalde 1 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen ab.

Weiter geht es um einen Nachtragskredit für den bereits genehmigten Planungskredit für das Schulhaus Kottwil von 310'000 Franken sowie den Sonderkredit von 4'580'000 Franken für den Neubau des Schulhauses.

Das Budget für das kommende Jahr sieht in Greppen ein Plus von gut 18'000 Franken vor – bei einem Gesamtaufwand von 7,75 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll bei 1,85 Einheiten belassen werden. Der Gemeinderat rechnet für das kommende Jahr mit Nettoinvestitionen von knapp vier Millionen Franken. Ausserdem stimmen die Greppener über einen Zusatzkredit in der Höhe von 495'000 Franken für das Projekt Greppen Futura ab. Das Projekt beinhaltet den Bau einer Mehrzweckturnhalle sowie die Sanierung des Schulhauses. Der Grund sind laut Gemeinderat zusätzliche Aufwendungen bei Aushub-, Bau- und Umgebungsarbeiten.

Abgestimmt wird ausserdem über eine Verlängerung der Defizitgarantie für die Stiftung Alters- und Pflegeheim Hofmatt. Bereits 2000 haben Greppen, Weggis und Vitznau eine Defizitgarantie ausgesprochen, die nun zum zweiten Mal verlängert werden soll. Damit kann die Stiftung von günstigeren Zinskonditionen profitieren.

Die Hildisrieder stimmen über einen Sonderkredit von 610'000 Franken für den Bau einer Meteorwasserleitung und eines Retentionsbeckens für die Ableitung des Meteorwassers auf einer Parzelle in der Waldmatt ab.

Ausserdem befinden sie über das Budget 2021 mit einem Minus von knapp 324'000 Franken (Gesamtaufwand rund 15 Millionen Franken) und Investitionsausgaben von 1,34 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll bei 1,60 Einheiten belassen werden.

Geplant ist ausserdem eine Anpassung der Gemeindeordnung. Die Rechnungsprüfung soll ab dem kommenden Jahr einer externen Revisionsstelle übergeben werden und die bisherige Rechnungs- in eine Controllingkommission umgewandelt und von fünf auf drei Mitglieder reduziert werden.

Hitzkirch befindet über die Gemeindeordnung der fusionierten Gemeinde Hitzkirch und Altwis. Die Fusion tritt per 1. Januar 2021 in Kraft. Ausserdem stimmen die Bürger über die Verwendung des Fusionsbeitrags ab. Der Kanton Luzern leistet an die Fusion einen Beitrag in der Höhe von 2,4 Millionen Franken. Der Betrag wird von 2021 bis 2023 ausbezahlt. 1,6 Millionen Franken sollen nun auf das Konto Ertrag Finanzausgleich, 800'000 Franken in die gebührenfinanzierte Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung als Reserve eingelegt werden.

Auch das Budget 2021 wird den Stimmbürgern vorgelegt. Es schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 41 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 1,2 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll bei 1,90 Einheiten festgesetzt werden (wie bisher Hitzkirch). Das Netto-Investitionsvolumen beträgt 10,9 Millionen Franken, wobei der grösste Posten der Bau der Mehrzweckhalle ausmacht.

In Roggliswil können die Stimmbürger unter anderem über ein Reglement zur Abgabe von Betreuungsgutscheinen für Kinder im Vorschulalter entscheiden. Die Nachfrage für familienergänzende Betreuungsangebote im Vorschulalter ist laut Abstimmungsbotschaft in der letzten Zeit gestiegen. Mit der Einführung soll die Existenz von Familien und Alleinerziehenden gesichert werden, so die Gemeinde. Zudem soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Von den Betreuungsgutscheinen sollen Familien und Alleinerziehende mit einem Einkommen/Vermögen zwischen 0 und 64'000 Franken profitieren.

Das Budget 2021 schliesst mit einem Minus von 149'200 Franken ab und rechnet mit Bruttoinvestitionen von 124'000 Franken. Steuerfuss soll bei 2,1 Einheiten bleiben.

Das Budget von Schötz für das Jahr 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund 1,2 Millionen Franken und Bruttoinvestitionsausgaben von 12,8 Millionen. Der Steuerfuss soll bei 2,15 Einheiten bleiben. Weiter geht es unter anderem um die Bewilligung eines Sonderkredits von 100'000 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1.

Das Budget 2021 der Stadt Sursee wird laut dem Stadtrat geprägt von den Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform 2018 und der Pandemie. Es sieht ein Minus von 5,9 Millionen Franken vor – bei einem betrieblichen Gesamtaufwand von knapp 115,3 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll bei 1,75 Einheiten belassen werden (wir berichteten). Da die Stimmbürger im Dezember 2019 einer Pensenerhöhung des Stadtrats von 250 auf 320 Prozent zugestimmt hatten, wird die Gemeindeordnung angepasst. Neu gehört der Bereich Sicherheit zum Ressort Finanzen und nicht mehr zum Ressort Bau und Umwelt. So sollen künftig die Pensen für alle fünf Ressorts 60 Prozent betragen. Ausserdem können die Stimmbürger das Legislaturprogramm 2021 bis 2024 sowie den Aufgaben- und Finanzplan für denselben Zeitraum zur Kenntnis nehmen.

In diversen weitern Gemeinden stimmen die Bürger am Sonntag über das Budget 2021, die Rechnung 2019 und andere Vorlagen ab. Urnenabstimmungen finden auch in folgenden Gemeinden statt: Alberswil, Buttisholz, Dagmersellen, Egolzwil, Entlebuch, Fischbach, Grosswangen, Hergiswil, Hohenrain, Luthern, Nebikon, Neuenkirch, Pfaffnau, Rickenbach und Wauwil.