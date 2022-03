Kanton Luzern Diese Flüchtlingswelle stellt alles in den Schatten 4600 Ukraine-Flüchtlinge erwartet der Kanton Luzern bis im Sommer. Das sind innerhalb von vier Monaten mehr als doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2015, der letzten grossen Flüchtlingswelle. Immerhin: Nun zeigen sich alle solidarisch. Christian Glaus Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung bombardiert Russland die Ukraine. Das Leid, das die Menschen ertragen müssen, ist unvorstellbar. Wer kann, verlässt das osteuropäische Land so schnell wie möglich. Millionen Menschen flüchten vor den Angriffen durch Putins Truppen. Mit der Flüchtlingswelle in einem Ausmass, wie man sie in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat, sind insbesondere die Nachbarländer der Ukraine konfrontiert. Auch in der Schweiz suchen immer mehr Menschen Schutz.

Empfangen werden sie mit grosser Solidarität. Die Unterbringung stellt aber eine grosse Herausforderung dar. Verantwortlich sind vor allem die Kantone. Wie schwierig die Situation ist, zeigt sich, wenn man die Zahl der bisher aufgenommenen Personen mit den Prognosen vergleicht. 2021 war der Kanton Luzern für total 3845 Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zuständig.

Treten die Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) ein, kommen im Kanton Luzern alleine bis Juni 4600 Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu. Zusätzlich dürften rund 400 Personen aus dem ordentlichen Asylverfahren zugewiesen werden, was ein Total von 5000 Personen ergibt, die auf eine Unterkunft im Kanton Luzern angewiesen sind. Zusammen mit den bisher Aufgenommenen ergibt das fast 9000 Personen, die in die Zuständigkeit des Kantons fallen.

In diesen Zahlen nicht berücksichtigt sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die bei Privatpersonen leben. Hier fehlt Bund und Kantonen schlicht noch die Übersicht.

Wettlauf gegen die Zeit

Was heisst das für den Kanton? Er muss so schnell wie möglich neue Plätze organisieren. «Die grösste Herausforderung ist derzeit, rechtzeitig genügend geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen – zumal sich unter den Schutzsuchenden viele Kinder befinden», erklärt Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

Zum ersten Mal hat der Bund den sogenannten Schutzstatus S aktiviert. Für die Flüchtlinge bedeutet dies, dass sie unkompliziert aufgenommen werden und sofort Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Für die Kantone beutet der Schutzstatus S, dass sie enorm schnell reagieren müssen, wie Bolliger erklärt. Vorbereitungszeit bleibt kaum:

«Die Geflüchteten kommen unmittelbar in den Kanton. In anderen Krisen waren sie teilweise mehrere Wochen innerhalb der Strukturen des Bundes untergebracht.»

Der Kanton verfügt in seinen Asylzentren Kriens, Emmen und Fischbach über 335 Plätze. Diese sind für bisherige Flüchtlinge und Asylsuchende gedacht. 225 Plätze sind aktuell belegt. Hinzu kommen 980 Personen, die der Kanton in Wohnungen untergebracht hat. Und nun kommen innert kürzester Zeit Tausende Menschen.

Zivilschutzanlagen als Notunterkünfte

Für die Schutzsuchenden aus der Ukraine hat der Kanton 100 Plätze in der temporären Unterkunft in St. Urban geschaffen. Diese sind komplett belegt. Die Asylunterkunft in Wikon mit 120 Plätzen wird am Montag eröffnet. Daneben gibt es mehrere Grossunterkünfte mit rund 300 Plätzen. Rund 200 Plätze sollen im Verlauf der Woche dazukommen, «weitere sind in Planung», sagt Silvia Bolliger. Und dann gibt es noch die Durchgangsunterkunft Rönnimoos – eine unterirdische Zivilschutzanlage mit 140 Plätzen, die jedoch maximal zur Hälfte ausgelastet werden soll. Utenberg ist in Vorbereitung.

Bisher 40 Schulkinder in den Gemeinden In der Asylunterkunft St. Urban des Kantons sind – Stand Donnerstagabend – 35 schulpflichtige Kinder angekommen. Der Unterricht sollte bald starten können, heisst es beim Kanton auf Anfrage unserer Zeitung. In den Gemeinden werden zirka 40 Kinder mit Schutzstatus S eingeschult. Wie sich die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf die Anzahl Lehrpersonen auswirkt, wird sich zeigen. In den Regelklassen der Gemeinden müssten allenfalls für Deutsch als Zweitsprache Pensen erhöht oder zusätzliche Lehrpersonen angestellt werden. Für den Unterricht in den Asylzentren sind bereits Anstellungen erfolgt. Im Vordergrund steht, dass die Kinder rasch Deutsch lernen und einen möglichst normalen Schulalltag haben. Ob der Kanton auch mit geflüchteten Lehrpersonen aus der Ukraine zusammenarbeiten wird, lässt er noch offen. (cgl)

Bei der letzten grossen Flüchtlingswelle 2015 wandelte der Kanton viele Zivilschutzanlagen in Asylunterkünfte um. Nun fungieren solche Anlagen höchstens als Notunterkünfte. Bolliger begründet dies damit, dass 2015 mehrheitlich junge Männer gekommen seien. «Dieses Jahr sind es mehrheitlich Frauen mit Kindern. Wir suchen Plätze, die für Familien geeignet sind.» Die Unterstützung durch die Bevölkerung sei, ähnlich wie 2015, gross, sagt Bolliger.

«Seitens der Gemeinden ist kaum Widerstand spürbar, das war 2015 anders.»

Das mache die Suche einfacher. Derzeit werde dem Kanton viel Wohnraum angeboten – insbesondere von Gemeinden und Liegenschaftsverwaltungen. Zudem sucht der Kanton aktiv und wird beispielsweise tätig, wenn er erfährt, dass eine Liegenschaft leer steht. «Eine gewisse Entlastung sind auch die Gastfamilien, die eine Unterbringung für mindestens drei Monate ermöglichen.»

Wie viele Schutzsuchende tatsächlich in die Schweiz kommen, werden die nächsten Monate zeigen. Das Schicksal von 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern liegt vor allem in den Händen eines Menschen: Wladimir Putin.

