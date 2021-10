Luzerner Gemeinden: Zusammenarbeit in Sachen Datenschutz harzt

Kanton Luzern Digitalisierung in den Gemeinden schreitet voran – doch wo bleibt der Datenschutz? Bei Informatikprojekten ist die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gut etabliert, beim Datenschutz weniger. Das könnte uns das noch teuer zu stehen kommen. Christian Glaus 15.10.2021, 05.00 Uhr

Das Leben wird immer digitaler. Das gilt auch für den Kontakt mit den Behörden. Künftig sollen die Dienstleistungen vollumfänglich und durchgängig online bezogen werden können. Auch auf den Verwaltungen selber schreitet die Digitalisierung voran. Dafür will die Stadt Luzern ihre Dienstabteilung Digital massiv aufstocken – sie soll von heute 650 auf 1230 Stellenprozente wachsen. Stimmt das Parlament den Plänen zu, kann die Verwaltung unter anderem eine Fachstelle für Informationssicherheit und Datenschutz aufbauen. Nötig ist dies gemäss Stadtrat auch deshalb, weil der kantonale Datenschutzbeauftragte nicht über die Ressourcen verfüge, um städtische Projekte zu begleiten.

Diese Darstellung mag überraschen, verfügt der Kanton Luzern doch über eine Datenschutzstelle, die per 2020 um 100 auf 190 Stellenprozente aufgestockt wurde. Doch auch andere Gemeinden machen ähnliche Erfahrungen. So will etwa Emmen im kommenden Jahr das Datenschutzreglement überarbeiten und eine Strategie für die digitale Transformation entwickeln. Wegen fehlender Ressourcen bei der kantonalen Datenschutzstelle setzt die Gemeinde auf die Unterstützung von externen Fachleuten. Der nötige Kredit wird dem Parlament mit dem Budget für das kommende Jahr vorgelegt.

Gespräche fanden statt – sie blieben aber bis jetzt ergebnislos

Anfragen unserer Zeitung bei verschiedenen Gemeinden und beim Verband Luzerner Gemeinden zeigen: Bei Informatikprojekten ist die Zusammenarbeit etabliert, bei Datenschutzfragen weniger. So wurden beispielsweise innerhalb der fünf grössten Agglomerationsgemeinden (Luzern, Emmen, Kriens, Horw, Ebikon) Gespräche über eine Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz geführt – bisher jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) findet, die Entwicklungen im digitalen Bereich würden allgemein unterschätzt.

Ramona Gut-Rogger, Gemeindepräsidentin Emmen

«Wir würden ein gemeinsames Vorgehen begrüssen.»

Ob eine solche Stelle beim Kanton angesiedelt werden soll, oder ob die Gemeinden gemeinsam nach Lösungen suchen, sei zweitrangig.

Schaut also jede Gemeinde für sich selber, obwohl sich überall ähnliche Fragen stellen? Dies wäre weder kostensparend, noch würde dies den Aufbau und Transfer von Fachwissen fördern. Erstaunlich ist die aktuelle Tendenz vor allem, weil Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) die kantonale Datenschutzstelle massiv ausbauen wollte. Dies unter der Bedingung, dass sich die Gemeinden zur Hälfte beteiligen. Mit einem Budget von 680'000 Franken hätten 400 Stellenprozent finanziert werden können. Winikers Pläne scheiterten 2018 am Widerstand der Gemeinden schon in der Vernehmlassung.

War der Widerstand der Gemeinden zu kurzsichtig?

Ob der Widerstand 2018 zu kurzsichtig war? Das will man beim Kanton nicht kommentieren. Erwin Rast, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, verweist darauf, dass das revidierte kantonale Datenschutzgesetz erst Anfang September in Kraft trat. Die digitale Transformation liege primär in der Verantwortung der Exekutiven und Verwaltungen. Hätte sich für die Gemeinden gezeigt, dass der Ausbau der kantonalen Datenschutzstelle für sie unter dem Strich kostensparender sei, «hätten sie einer Mitfinanzierung wohl eher zugestimmt».

Trotz ihres Ausbaus auf 190 Stellenprozent verfügt die kantonale Datenschutzstelle nach eigenen Angaben weiterhin über zu wenig Ressourcen. «Selbstredend müssen wir Projekte und Anfragen zeitlich priorisieren», erklärt der Datenschutzbeauftragte Matthias Schönbächler. Dabei spiele etwa das Risiko der Datenbearbeitung oder die Anzahl betroffener Personen eine Rolle.

Matthias Schönbächler, Datenschutzbeauftragter Kanton Luzern



«Tatsächlich können wir leider häufig den zeitlichen Anforderungen der kantonalen und kommunalen Projekte nicht nachkommen.»

Schönbächler betont aber, Datenschutzfragen würden wo sinnvoll im Verbund angegangen. Als Beispiel nennt er die Verwendung der Cloud-Technologie, die es ermöglicht, Daten auch abseits des Arbeitsplatzes zu nutzen. Aus Sicht des Datenschutzes ist diese Technologie heikel.

Gemäss kantonalem Datenschutzgesetz ist die kantonale Stelle für die Aufsicht verantwortlich. Die Gemeinden können freiwillig eine beratende Fachstelle schaffen. «Wir empfehlen dies grundsätzlich jedem Gemeinwesen», sagt Schönbächler. «Die Aufgabe der Aufsicht wird dadurch jedoch nicht einfacher.»

Stadt Luzern will andere Gemeinden unterstützen

Eine solche Fachstelle will nun also die Stadt Luzern schaffen. Stefan Metzger, Leiter der Dienstabteilung Digital, sagt:

«Wir brauchen diese Kompetenzen in der Verwaltung.»

Stefan Metzger, Leiter der Dienstabteilung Digital Stadt Luzern



So könnten Projekte bereits zu Beginn begleitet und hinsichtlich Datenschutz optimiert gestaltet werden, ohne dafür den kantonalen Datenschützer in jedem Projekt kontaktieren zu müssen. Die Stadt beabsichtigt, ihr Fachwissen weiteren Gemeinden zur Verfügung zu stellen.

Metzger sagt, auch bei einem weiteren Ausbau der kantonalen Datenschutzstelle könnte die Stadt nicht auf ihre Fachstelle verzichten. Trotzdem ist er überzeugt: Der Ausbau «wäre richtig gewesen, weil die Fragen weiter zunehmen werden». Die Bedeutung und Komplexität des Themas würden generell noch unterschätzt. In Zukunft brauche es unbedingt eine bessere Vernetzung:

«Wir müssen die Synergien besser nutzen – nicht nur kantonal, sondern national. Die Digitalisierung findet jetzt statt, wir können nicht mehr warten.»