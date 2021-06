Kanton Luzern Direkt aus den Fraktionen – darüber debattiert der Kantonsrat kommende Woche Wahlen, Jahresbericht, Spange Nord und das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz - das beschäftigt die Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte in der Session nächste Woche. 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Session vom Montag und Dienstag steht im Zeichen der Wahlen. Am Dienstagvormittag werden der neue Kantonsratspräsident und der neue Regierungspräsident gewählt. Am Montag steht unter anderem der Jahresbericht auf der Traktandenliste. Hier sah der Voranschlag 2020 noch einen Ertragsüberschuss von 11,2 Millionen Franken vor, tatsächlich beträgt er 212,5 Millionen Franken. Weiter beschäftigt sich das Parlament mit dem Abschluss der sistierten Planung des Autobahnzubringers Spange Nord und mit dem 177,4-Millionen-Kredit für das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz.

Wegen Corona sind die Sitzungen vom Montag (von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr) und Dienstag (von 9 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr) in der Stadthalle Sursee für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Session wird jedoch wie schon bei früheren Debatten im Livestream auf www.lu.ch übertragen. (avd)

Das sagen Vertreterinnen und Vertreter der verschiednenen Parteien:

Josef Wyss, CVP, Eschenbach Bild: PD

Ein neues zentrales Verwaltungsgebäude am Seetalplatz – ein Verwaltungspalast? Nein, dieses Projekt ist alles andere als ein Palast für die kantonale Verwaltung. Diese Investition ist die Basis für ein grosses Effizienzsteigerungsprogramm des Kantons Luzern.

Heute ist die Verwaltung an 30 Standorten über die ganze Stadt Luzern angesiedelt. Oft in Räumlichkeiten, die nicht optimal für Verwaltungsaufgaben zugeschnitten sind, sondern eher für eine private Wohnnutzung. Lange und ineffiziente Kommunikationswege führen zu erschwerter Zusammenarbeit über Dienststellen hinweg. Das Zusammenführen der verschiedenen Aufgaben an einen Standort bietet die Chance, grosse Synergien zu realisieren. Abläufe und Prozesse können optimiert und rationalisiert werden. Es ist auch bürgerfreundlich, weil die Bevölkerung für ihre Anliegen neu eine zentrale Anlaufstelle hat.

Für die Mitarbeitenden wird es grosse Veränderung geben. Der neue Arbeitsort ist wohl die kleinste. Es wird nicht mehr jeder Mitarbeiter sein eigenes Büro haben, sondern die Arbeitsplätze werden flexibel und somit auch effizienter genutzt, weil nie alle Personen gleichzeitig im Büro sind. Grundsätzlich wird sich eine neue Arbeitskultur entwickeln, vergleichbar mit einer Kultur, die in der Privatwirtschaft schon weit verbreitet ist.

Nutzen wir mit diesem Projekt die Chance, die kantonale Verwaltung auf die Arbeitswelt von morgen zu trimmen.

Sabine Wermelinger, FDP, Flühli Bild: PD

Digitaler Wandel, Stau zur Hauptverkehrszeit, Zusammenhalt von Stadt und Land, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Synergien schaffen, Kosten sparen, eine effiziente und kundenorientierte Verwaltung, optimierte Flächennutzung: Einige Themen, die uns in der Politik und im Alltag immer wieder beschäftigen. Der Regierungsrat legt uns dazu mit der Botschaft zum geplanten Verwaltungsgebäude am Seetalplatz innovative Lösungen vor.

Der Schritt zu neuen Arbeitsformen wurde bereits mit der Unterzeichnung der «Smart Work Charta» gemacht. Es kann von verschiedenen Orten aus gearbeitet werden, namentlich auch aus dem Homeoffice. Damit lassen sich Mobilitätsspitzen brechen und den Arbeitnehmenden verbleibt dank des Wegfalls der Arbeitswege mehr Freizeit. Mit Co-Working-Spaces in den Regionen soll das optimiert werden. Der Kanton Luzern zeigt vor, wie Stadt und Agglomeration vom Verkehr entlastet und die Landschaft zugleich gestärkt werden kann. Die Umstellung zum Open-Space-Office erfordert Offenheit für das neue Bürokonzept und ein Loslösen von alten Gewohnheiten. Ein rechtzeitiger Einbezug der Mitarbeitenden ist entscheidend. Das geplante Verwaltungsgebäude am Seetalplatz ist ein Leuchtturmprojekt. Damit nimmt der Kanton Eigenverantwortung wahr und zugleich eine Vorbildfunktion ein, wie es die FDP auch in ihrem Postulat P 23 gefordert haben.

Sara Muff, SP, Sursee Bild: PD

An der Juni-Session diskutiert der Kantonsrat mehrere SP-Vorstösse zur Arbeitssituation der Pflegefachpersonen. Wie können die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert und dem Fachkräftemangel im Gesundheitssektor entgegengewirkt werden? Bis 2030 werden in der Schweiz 65 000 Pflegefachpersonen fehlen, dies auch, weil pro Jahr 2400 aus ihrem Beruf aussteigen. Ein Drittel davon gar vor dem 35. Lebensjahr.

Schon vor Corona waren die Pflegenden einer hohen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt. Patientinnen und Patienten werden rund um die Uhr versorgt, die Arbeitszeiten sind oft schwierig mit Familie und Privatleben vereinbar. Stress ist Alltag wegen bereits bestehenden Personalengpässen und durch die hohe Komplexität der Situationen von Patientinnen und Patienten. Für die SP stehen die Menschen und eine hohe Qualität der Gesundheitsversorgung im Zentrum, nicht nur Kosteneinsparungen. Das gilt auch fürs Personal. Neben einer Ausbildungsoffensive müssen deshalb auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden, nur so schaffen wir es, die Anzahl der Berufsaussteiger zu reduzieren.

Pflegefachpersonen haben Anrecht auf mehr Zeit, Lohn und Respekt! Dies mit einem Ja zur Pflegeinitiative, mehr Lohn, wie im Postulat von SP-Präsident David Roth gefordert, und durch verlässliche Arbeitsbedingungen an den Spitälern und Gesundheitseinrichtungen mit einem verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag.

Judith Schmutz, Grüne, Rain Bild: PD

Dass der Regierungsrat seine Pläne für die Spange Nord nicht weiterverfolgt und das Konzept Zukunft Mobilität im Kanton Luzern abwarten möchte, ist ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Gerade nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes am Wochenende ist es umso wichtiger, dass wir jetzt konkrete Massnahmen umsetzen, um die Klimaziele trotzdem zu erreichen. Dies gilt auch für den Bereich der Mobilität.

Die Grünen/Jungen Grünen fordern eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik im Kanton Luzern. Der Verkehr muss, wenn möglich, auf den heutigen Strassenkapazitäten funktionieren können: nicht immer mehr und breitere Strassen, sondern klügere Verkehrskonzepte auf der bisherigen Strasseninfrastruktur.

Da ein kantonales Projekt nun unabhängig vom nationalen Bypass-Projekt erarbeitet werden soll, besteht keine zeitliche Dringlichkeit für das kantonale Projekt. So haben wir Zeit, um ein siedlungsverträgliches und umweltschonendes Verkehrskonzept zu erarbeiten. Dabei muss eine Verkehrsverlagerung auf flächeneffiziente Verkehrsmittel im Vordergrund stehen.

So grosse Strassen- beziehungsweise Verkehrsprojekte, können nur realisiert werden, wenn die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung ernsthaft einbezogen werden. Aus diesem Grund braucht es eine transparente Kommunikation über zukünftige Projekte, um diese umweltfreundlich und siedlungsverträglich gestalten zu können. Packen wir diese Chance!

Daniel Keller, SVP, Udligenswil Bild: PD

Am vergangenen Sonntag hat das Schweizer Stimmvolk, auch die Luzernerinnen und Luzerner, das CO2-Gesetz abgelehnt. Nur 4,5 von 26 Kantonen stimmten dem Vorhaben zu. Daraus lässt sich schliessen: Es gibt in der Schweiz keine Mehrheit für zusätzliche Abgaben unter dem Vorwand solcher zeitgeistiger Politkonstrukte.



Völlig unverständlich, dass die CVP nun an ihrer Motion festhält, welche eine dringliche Einführung von sogenannt ökologischen Motorfahrzeugstern verlangt. Um die Einnahmen für den Strassenbau neutral halten zu können, müssen bei einer Bevorzugung einzelner Fahrzeugtypen alle anderen deutlich mehr zahlen. Das ist aus Sicht der SVP unsozial, ungerecht und bringt zudem am Ende aus ökologischer Sicht keinen Mehrwert. Solche staatlichen Umerziehungsmassnahmen lehnen wir klar ab.

Der Mittelstand und das Gewerbe werden schlussendlich mit höheren Abgaben belastet. Wem die Mittel für Neuinvestitionen fehlen, der hat eben Pech gehabt. Es kann wirklich nicht sein, dass heute immatrikulierte Fahrzeuge, welche bei der Anschaffung den damaligen Umweltstandards entsprochen haben, nachträglich mit einem Malus-Steuersystem bestraft werden! Die SVP wird das Referendum gegen dieses Steuersystem ergreifen. Es wäre an der Zeit, wenn gerade die sogenannten Mitteparteien dem Volkswillen wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen würden.

Angelina Spörri, GLP, Eschenbach Bild: PD

Die Ökologisierung der MFZ-Steuern ist im Kanton Luzern ein Trauerspiel: 2011 wurde die Vorlage zur Ökologisierung zurückgewiesen. 2013 ist der Rat auf die geänderte Vorlage gar nicht erst eingetreten, und 2017 wurden die letzten Anreize für ökologisch sinnvolle Antriebe, mit Erhöhungen der Steuern für solche Autos um bis zum Zwanzigfachen beerdigt!

Mit 34 Prozent der Treibhausgasemissionen ist der Verkehr der grösste Verursacher. In den Sektoren Gebäude und Industrie konnten die Emissionen um 34 beziehungsweise 14 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Im Verkehr liegen sie 2019 noch immer ein Prozent über dem Niveau von 1990. Zu bedenken: Nicht nur der Verkehr hat zugenommen seit 1990. Damit ist offensichtlich, dass im Bereich Verkehr Handlungsbedarf besteht.

Hoffnung gibt nun der erneut traktandierte Vorstoss zur Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer. Es sieht danach aus, dass diese sinnvolle Massnahme nun endlich eine Mehrheit findet. Von der GLP wiederholt gefordert, scheint es jetzt von einer anderen Seite identisch formuliert, zu funktionieren. Uns soll’s recht sein… Mit der Überweisung der Motion muss am Montag nun der finale Startschuss für eine vernünftige und logische Besteuerung der Motorfahrzeuge im Kanton fallen! Dabei müssen ökologische Kriterien beziehungsweise die Reduktion der CO2-Emission des Verkehrs im Vordergrund stehen.