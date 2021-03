Kanton Luzern «Drive-In»-Testzentrum auf der Allmend schliesst – alle Ü-75-Jährige haben Impftermin erhalten Wegen geringer Nachfrage an Tests stellt das Testzentrum auf der Allmend den Betrieb ein. Der Kanton will beim Testen in den Betrieben vorwärtsmachen. 17.03.2021, 10.59 Uhr

Ein Auto fährt durchs Testzentrum auf der Allmend. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Oktober 2020)

(rem) Der Betrieb des «Drive-In»-Testzentrums auf der Luzerner Allmend wird eingestellt. Grund dafür ist laut Mitteilung des Kantons Luzern der starke Rückgang der Nachfrage nach Tests. Je nach Bedarf kann der Betrieb jederzeit wieder aufgenommen werden. Die Testzentren in Nottwil und Entlebuch, die per 1. Februar schlossen, werden nun zurückgebaut.

«Es bestehen momentan weiterhin genügend Testmöglichkeiten im Kanton Luzern», sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport. Er verweist auf die Tests, die in den Luzerner Spitälern, in Apotheken, bei den Hausärzten sowie bei privaten Firmen durchgeführt werden können. Die kantonale Teststrategie, die gegenwärtig beim Bund in Prüfung sei, lege den Fokus auf das Testen in den Betrieben. Sobald die Teststrategie vom Bund bewilligt sei, werde das Gesundheits- und Sozialdepartement informieren.

Alle über 75-Jährige haben einen Impftermin

Gemäss dem kantonalen Impffahrplan werden im Impfzentrum momentan die Personen über 75 Jahren sowie chronisch Kranke mit höchstem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung, die ein ärztliches Attest haben, geimpft. Zwischenzeitlich haben alle über 75-Jährigen, die eine Impfung wünschen, einen Impftermin erhalten. Es handelt sich um 18'734 Personen. Die zweimalige Verimpfung in der Kategorie der über 75-jährigen Personen im Kanton Luzern wird somit bis voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein. Derzeit sind im Kanton Luzern 4,5 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft.

Bereits weitgehend erfolgt sind die Impfungen in den Luzerner Alters- und Pflegeheimen. Auch in den sozialen Einrichtungen wurden in der ersten Märzwoche bereits alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter mit der ersten Impfdosis versorgt. Ende März kann die zweite Impfdosis verabreicht werden. Die Impfungen in den sozialen Einrichtungen sollten bis voraussichtlich Mitte April abgeschlossen sein.



