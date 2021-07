Kulmerauer Obstbauern wollen Cider herstellen

Kanton Luzern Ein «Q» für Kulmerau: Obstbauern wollen mit Äpfeln eine Alternative zum Bier schaffen Zwei Kulmerauer Höfe spannen für ein neues Getränk zusammen. Für die erste grosse Abfüllung sammeln Obstbauer Reto Diener und seine Geschäftspartner nun mit einem Crowdfunding Geld. Dominik Weingartner 29.07.2021, 17.21 Uhr

Auf den zwei Höfen oberhalb von Kulmerau stehen unzählige Apfelbäume. Mit den Früchten will der Obstbauer Reto Diener gemeinsam mit seiner Frau Jennifer und den Nachbarn Rita und Josef Kaufmann ein neues Produkt herstellen: Cider. Das ist der englische Ausdruck für das, was man im deutschsprachigen Raum als Apfelwein oder Sauren Most kennt. «Ich habe mich davon inspirieren lassen, als ich im Thurgau gearbeitet habe», sagt Diener, der seit sechs Jahren den Morgestärn-Hof in Kulmerau führt. In «Mostindien» seien alkoholhaltige Apfelgetränke viel verbreiteter als in der Zentralschweiz. Der 31-Jährige kam zum Schluss: «Mit meinen Äpfeln will ich selber Cider herstellen.» Dafür hat er die Nachbarn des Risi-Hofs ins Boot geholt.

Gesagt, getan. Die ersten Flaschen sind bereits abgefüllt und zum Teil auch schon getrunken worden. «Wir wollten schauen, wie es schmeckt und wie es bei den Leuten ankommt», sagt Diener. Die Rückmeldungen waren positiv. «Gerade für Leute, die nicht so gern Bier haben, ist Cider eine gute Alternative.» Wegen des ausgeglichenen Säure-Süsse-Verhältnisses sei das Getränk weniger bitter als Bier. Angeboten werden drei Varianten: eine traditionelle mit 4,5 Volumenprozent Alkohol, eine milde mit 2,8 Volumenprozent und eine alkoholfreie Variante.

Regionale Verankerung ist wichtig

Auch einen Namen hat das Getränk schon: Mr. Q Cider. Darin ist eine Botschaft versteckt, wie Diener erklärt. Das «M» stehe für seinen Hof, den Morgestärn. Das «R» wiederum steht für den Risi-Hof. Und das «Q»? «Das ‹Q› steht für Kulmerau», sagt Diener. Damit wolle man die regionale Verankerung des Getränks betonen.

Diese spielt auch bei den künftigen Plänen der Kulmerauer Bauern eine Rolle. Denn im Herbst soll es eine grössere Abfüllung geben. «Wir wollen so viel Cider herstellen, dass wir ihn das ganze Jahr in unserer Region anbieten können», sagt Diener. Der Verkauf soll zum einen in den jeweiligen Hofläden erfolgen. Aber es soll auch ausgewählte Wiederverkäufer geben, zum Beispiel kleinere Detaillisten. In der Migros oder im Coop wird Mr. Q Cider allerdings nicht erhältlich sein. Dafür kann sich Diener vorstellen, dass das Getränk dereinst in Bars und Restaurants in der Region angeboten wird.

Über 17'500 Franken sind schon zusammengekommen

Um die grosse Abfüllung und damit verbundene Marketingmassnahmen zu finanzieren, sammeln die Initianten nun Geld. Auf der Crowdfunding-Plattform Crowdify wollen sie mindestens 24'000 Franken einnehmen. Aktuell sind bereits über 17'500 Franken von über hundert Unterstützern zusammengekommen. Das Crowdfunding dauert noch 28 Tage. «Wir sind guter Dinge, dass das Geld zusammenkommt», sagt Diener. Um das Crowdfunding anzukurbeln, haben die Cider-Hersteller kürzlich eine Kampagne gestartet. Vor allem über Social Media und per Newsletter wollen sie Kunden und Geschäftspartner direkt ansprechen und für ihr Projekt gewinnen.

Kirschsaison ist eröffnet Bekannt ist der Morgestärn-Hof in Kulmerau vor allem für seine «Kulmerauer Klöpfer» – grosse Kirschen, die dort auf 700 Metern über Meer seit Jahren gedeihen. Die Kirschensaison hat der Morgestärn bereits Anfang Juli eröffnet. Die Ernte sei trotz der Wetterkapriolen der vergangenen Wochen gut, wie Reto Diener sagt. Der Regen habe zwar für zusätzliche Arbeit gesorgt. Nicht betroffen war der Bauer aber vom Hagel. «Bei uns hat es nie gehagelt. Die Äpfel für den Cider hängen noch an den Bäumen und entwickeln sich prächtig», sagt er.