Luzern: Mehrere Verkehrsunfälle über Festtage

Kanton Luzern Ein Unfall mit 2,8 Promille und ein Porsche mit Totalschaden: Über die Festtage kam es zu mehreren Verkehrsunfällen Von Heiligabend bis Sonntag haben sich auf den Strassen im Kanton Luzern mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei verletzten sich einige Personen leicht. 27.12.2021, 10.12 Uhr

Über die Weihnachtsfeiertage ereigneten sich auf den Luzerner Strassen einige Verkehrsunfälle, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Am Sonntag um 16.25 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Weggis auf der Kantonsstrasse in Richtung Vitznau. Unmittelbar nach dem Ortsausgang geriet sie auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Drei Personen wurden leicht verletzt ins Spital überführt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 50’000 Franken.

Am Sonntag um 14.10 Uhr war ein Autofahrer von Luzern herkommend in Richtung Seetalplatz unterwegs. Bei der Lichtsignalanlage in Reussbühl hielt er wegen eines Rotlichts an. Die nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und prallte ins stillstehende Fahrzeug.

Bild: Luzerner Polizei

Die 31-jährige Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Spital überführt. Es wurde festgestellt, dass sie mit 2,8 Promille und unter Medikamenteneinfluss gefahren war. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 16’000 Franken.

Am 25. Dezember um 17.15 Uhr fuhr ein Autofahrer in Gunzwil von Waldi her Richtung Rickenbach. Bei der Verzweigung Chommle konnte er nicht rechtzeitig anhalten und prallte in ein Auto, das auf der vortrittsberechtigten Hauptstrasse von Sursee in Richtung Beromünster unterwegs war.

Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt und durch den Rettungsdienst hospitalisiert.

Am 25. Dezember fuhr ein 34-jähriger Autofahrer um 15.45 Uhr in Buchrain auf die Autobahn A14 in Richtung Luzern. Auf der Einspurstrecke verlor er aufgrund seiner Beschleunigung die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei kollidierte das Auto mit der Leitplanke.

Bild: Luzerner Polizei

An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 7000 Franken, das Auto – ein Porsche – erlitt einen Totalschaden. (pw)