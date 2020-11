Projekt

Im Kanton Luzern werden pro Jahr rund 60'000 Zu-, Um- und Wegzüge registriert. In 62 Gemeinden ist entweder ein Gang auf die Verwaltung nötig, oder die Formalitäten können in Ausnahmefällen schriftlich abgewickelt werden. In 20 Gemeinden kann die Meldepflicht elektronisch und damit unabhängig von den Öffnungszeiten der Einwohnerkontrolle durchgeführt werden. Es sind dies: Adligenswil, Buttisholz, Dierikon, Doppleschwand, Ebikon, Eich, Emmen, Hildisrieden, Hitzkirch, Hochdorf, Horw, Kriens, Luzern, Malters, Meggen, Oberkirch, Rothenburg, Schongau, Schwarzenberg und Sursee.



Laut Ludwig Peyer, Geschäftsführer des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG), lautet das Ziel nach wie vor: «Alle Gemeinden machen mit.» Das brauche Zeit, werde aber irgendwann Realität sein. Zwischen 2016 und 2019 wurde das Projekt des elektronischen Umzugs im Kanton Luzern sistiert. Neun Gemeinden unter Federführung der Stadt Luzern rollten das Vorhaben zwischenzeitlich jedoch erneut auf. Seit diesem Sommer ist das Projekt wieder beim VLG angesiedelt.



Landesweit gibt es noch mehrere Kantone, wo Wohnortswechsel online noch nicht möglich sind. In der Zentralschweiz sind dies Ob- und Nidwalden. In Genf existiert noch nicht einmal eine Projektplanung. Vor dem in vielen Kantonen üblichen Zügeltermin vom 31. März hat sich die Zahl der Online-Umzugsmeldungen verdreifacht. (nus)