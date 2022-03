Elektronisches Patientendossier: Frühestens im Herbst

Wer ein elektronisches Patientendossier eröffnen will, kann das in einigen Kantonen bereits – wenn auch mit Mühe und nur an einem Schalter. In der Zentralschweiz hoffen die Verantwortlichen auf Erleichterungen durch den Bund.

Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr