Bauprogramm Region Luzern West fordert Tempo bei der Umfahrung Süd in Wolhusen Die meisten Regionen sind mit dem Entwurf grundsätzlich zufrieden. Die Umfahrung Süd in Wolhusen sorgt aber für Diskussion: Der Regionalverband will, dass die Arbeiten bereits in den nächsten vier Jahren beginnen. 04.02.2022

Im Bauprogramm 2023–2026 für die Kantonsstrassen plant die Regierung anstehende Strassenbauprojekte. In der Vernehmlassung haben nun Parteien und Verbände Stellung genommen. Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Herbst darüber entscheiden.

Die Region Luzern West zeigt sich in ihrer Stellungnahme unzufrieden mit der Planung der Umfahrung Wolhusen Süd. Zwischen 2023 und 2026 sollen laut Guido Roos, Geschäftsführer des Regionalverbands, mehr Mittel eingeplant werden – momentan ist der Grossteil der Gelder für spätere Planungsperioden vorgesehen. Roos erklärt:

«Wolhusen ist der kleine Bruder des Seetalplatzes.»

Es sei für die Region absolut zentral, dass bei dieser wichtigen Verkehrsdrehscheibe jetzt gehandelt werde. Dies sei Teil der Mobilitätsstrategie der gesamten Region. «Wir sind überzeugt, dass die drei Hauptachsen, welche in Wolhusen zusammenkommen, schnell gestärkt werden müssen.»

Die Eröffnung der Umfahrung Wolhusen wurde bereits im Jahr 2017 geübt. Im Bild: Beat Bucheli, Gemeindepräsident von Werthenstein. Bild: Boris Bürgisser (Wolhusen, 28. November 2017)

Armin Camenzind, Geschäftsführer von Luzern Plus, erwartet, dass das vorliegende Bauprogramm die neuen Planungsgrundlagen noch besser berücksichtigt. Ein Beispiel seien die Busbevorzugungsmassnahmen, welche noch stärker in den Fokus rücken müssen, um die anstehenden Mobilitätsbedürfnisse zu bewältigen.

Zentrumsregion Sursee Plus soll gestärkt werden

Die anderen Regionen zeigen sich im Grundsatz zufrieden mit der Planung. Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer des Regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland, ist «im Grossen und Ganzen zufrieden», da viele Projekte aus der Region von der Projektgruppe B in die Projektgruppe A aufgestiegen sind. «Wir setzen uns für die Aufnahme weiterer Projekte aus den ländlichen Verbandsgemeinden ein», sagt Lichtsteiner. In der Zentrumsregion Sursee Plus soll laut dem Verband zudem eine stärkere Priorisierung weiterer Projekte erfolgen.

Auch die Idee Seetal unterstützt die Planung im Grundsatz, da viele Projekte in verschiedenen Gemeinden zur Umsetzung kommen sollen. Zentral sei dabei aber, dass die Massnahmen rund um die Kantonsstrasse 16 mit hoher Priorisierung umgesetzt werden. «Dies ist gerade mit Blick auf den Anschluss des Seetals an die angrenzenden Regionen im Funktionalraum Seetal von Bedeutung», erklärt Roger Brunner, Geschäftsleiter des Gemeindeverbands. Der Regionalplaner von Zofingenregio, Tobias Vogel, fordert in einer Mitteilung des Verbands nur kleine Anpassungen. So im Bereich des Entwicklungsschwerpunkts Reiden-Wikon: Die Projekte sollen in der aktuellen Planungsperiode umgesetzt werden.

SVP will mehr leistungssteigernde Projekte

Die Parteien reagieren wenig überraschend auf den Entwurf: Grüne und VCS fordern ein neues Programm, da die Folgen fürs Klima nicht genügend beachtet würden. Projekte, welche zu einer Zunahme von motorisiertem Individualverkehr führen, seien zu streichen. Auch die SP fordert wegen der klimatischen Folgen eine veränderte Priorisierung. Weiter soll der behindertengerechte Umbau der ÖV-Haltestellen bis 2026 fertiggestellt werden, was im aktuellen Entwurf nicht erreicht werde.

FDP und Mitte sind grundsätzlich zufrieden. Die FDP wünscht lediglich eine gesamtheitlichere Planung. Die Mitte fordert wegen der grossen Altlasten aus früheren Bauprogrammen, dass mehr Reserven eingebaut werden, und die SVP kritisiert, dass zu wenig Projekte die Leistungsfähigkeit der Strasse erhöhen. Die Grünliberalen verzichten auf eine Stellungnahme.

