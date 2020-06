Kanton Luzern ergreift Massnahmen gegen die Umweltbelastung durch Phosphor und Ammoniak aus der Landwirtschaft Die vergleichsweise hohe Nutztierdichte im Kanton Luzern führt zu hohen Ammoniakemissionen und Phosphorfrachten, welche die Ökosysteme und Mittellandseen belasten. Um die Umwelt zu schützen, hat der Kanton nun die bestehenden Regelungen überarbeitet. 25.06.2020, 11.16 Uhr

Hier wird Gülle mit Hilfe eines Schleppschlauchverteilers ausgebracht. Bild: Pius Amrein, 20. September 2016

(spe) Der Kanton Luzern hat den Teilplan «Ammoniak» umfassend überarbeitet und die Phosphorverordnung für die Umsetzung der Phase III des Phosphorprojekts angepasst. Denn die bestehenden Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakemissionen und der Phosphoreinträge in die Gewässer würden nicht genügen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons.

Die im Vergleich zu anderen Kantonen hohe Nutztierdichte führe zu hohen Ammoniakemissionen, welche die extensiven Ökosysteme beeinträchtigen sowie zu hohen Phosphorfrachten führten. Dies habe in den Mittellandseen die Reduktion des Sauerstoffgehalts zur Folge, so der Kanton. Um die Umwelt langfristig zu schützen, sollen deshalb weitere Massnahmen eingeführt werden, welche die Nährstoffemissionen in der Landwirtschaft reduzieren sollen. Diese hat der Kanton unter Einbezug der Branche und Umweltorganisationen überarbeitet.

Luzern hat einen Experten für die Beratung eingestellt

Der Kanton Luzern hat jetzt neun Massnahmen zur Verminderung von Ammoniakemissionen festgelegt. Sie treten per 1. Juli 2020 in Kraft. Zur Information und Beratung wurde ein Fachexperte «Ammoniak» eingestellt.

Die dritte Teil des Phosphorprojekts startet Anfang 2021. Die Teilnahme an diesem Projekt ist für die Landwirtschaftsbetriebe freiwillig. An die angepasste Verordnung über die Verminderung der Phosphorbelastung der Mittellandseen müssen sich hingegen alle Betriebe halten.

Weiter wird in Sursee eine Versuchsstation von Agroscope eingerichtet (wir berichteten). Damit sollen die Stoffflüsse von Stickstoff und Phosphor in der Region in enger Verbindung zur Landwirtschaft erforscht und Lösungen erarbeitet werden. Läuft alles nach Plan, könnte dieses Projekt Ende 2020 starten.

Reduktionsziele noch nicht erreicht

Die Luzerner Landwirtschaftsbetriebe würden eine zentrale Rolle in der Produktion lebensnotwendiger Nahrungsmittel einnehmen, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Kanton Luzern sind rund sechs Prozent der Beschäftigten im Landwirtschaftssektor tätig. Eine nachhaltige und klimafreundliche Produktion komme langfristig allen zugute, so der Kanton.

Bereits heute würden viele Landwirtschaftsbetriebe Massnahmen umsetzen, um hohen Emissionen entgegenzuwirken. Damit der Kanton seine Reduktionsziele aber erreiche, müssten die Massnahmen flächendeckend umgesetzt werden.

Weitere Informationen: Massnahmen und Merkblätter Ammoniak, Informationen Phosphorprojekt.