Der Kanton Luzern erhält nächste Woche rund 1900 Schnelltests pro Tag – zunächst für Spitäler und Drive-In-Testzentren Nächste Woche werden im Kanton Luzern die Spitäler, Drive-in-Testzentren und einige Hausärzte mit Schnelltests beliefert. Apotheken sind erst später dran – wenn überhaupt. Alexander von Däniken 04.11.2020, 17.43 Uhr

Der Kanton Luzern erwartet, dass die ersten Schnelltests im Verlauf der nächsten Woche ankommen. «Die Vorbereitungsarbeiten in den Spitälern und den drei kantonalen Testzentren laufen auf Hochtouren», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Dem Kanton Luzern stehen pro Tag rund 1900 Tests zur Verfügung. Das ist zu wenig für eine flächendeckende Verteilung. Darum konzentriert man sich laut Dürr in einer ersten Phase auf die Spitäler und die Drive-in-Testzentren in Luzern, Nottwil und Entlebuch. In einer zweiten Phase werden die Grundversorger zum Zug kommen – also Hausärzte, die bisher schon die PCR-Tests durchgeführt haben. Erst in einer dritten Phase, also «je nach Verfügbarkeit», werden die Schnelltests laut Dürr weiteren Leistungserbringern wie Apotheken zur Verfügung stehen.

Testzentren wie dieses auf der Luzerner Allmend werden mit Schnelltests ausgerüstet.

Eveline Beerkircher (22. Oktober 2020)

Die Schnelltests sind laut Bund seit Montag erlaubt. Täuscht der Eindruck, dass die Kantone etwas überrumpelt worden sind? Immerhin sind auch in anderen Zentralschweizer Kantonen noch viele Fragen offen. «Es ist zu beachten, dass zahlreiche Stellen – Bund, Kanton, Luzerner Spitäler, Hausärzte, Drive-in-Testzentren und Apotheken – involviert sind», antwortet David Dürr. Das gelte für die Einführung, die Verbreitung und die Feinverteilung der Schnelltests. «Zudem müssen die entsprechenden Abläufe und Prozesse implementiert werden, damit die Schnelltests einerseits durchgeführt und ausgewertet und andererseits die Daten richtig weiterverarbeitet werden können.»

Negativer Test muss mit PCR-Test bestätigt werden

Die Schnelltests sind im Vergleich zu den bisher eingesetzten PCR-Tests weniger empfindlich. Sie sind vor allem in den ersten drei Tagen einsetzbar, in denen eine Person Symptome aufweist. Wird eine Person positiv getestet, so muss sie sich in Isolation begeben. Dür sagt:

«Ein negativer Test schliesst aber nicht zu 100 Prozent aus, dass man dennoch mit Covid-19 infiziert ist.»

Ein negativer Test sei nur dann wirklich zuverlässig, wenn das Resultat durch einen zusätzlichen PCR-Test bestätigt wird. Das setzt beim Fachpersonal entsprechendes Wissen voraus. Extra Schulungen führt der Kanton Luzern aber keine durch. «Die Medizinalpersonen in den Spitälern, den kantonalen Testzentren, Praxen und Apotheken sind sich der oben genannten Voraussetzungen und Problemen bei der Beurteilung der Schnelltestresultate bewusst und stellen darum den sinnvollen Einsatz der Schnelltests sicher.»

Apropos Testzentren: Bereits bekannt ist, dass jenes in Willisau nicht mehr in Betrieb genommen wird. Der Kanton verwies auf die private Initiative, zudem brauche es in jener Region nicht zwingend eines. Das Testzentrum hat im Frühling der Willisauer Hausarzt Manfred Wicki betrieben. Er erklärt nun auf Anfrage, dass es derzeit genügend Testzentren gebe, wo zudem die Anmeldeformalitäten mittlerweile vereinfacht worden sind. Und: Am 3. Januar werde in Willisau die neue Gruppenpraxis eröffnet, was zusätzliche Ressourcen benötige.