Kanton Luzern Erstmals seit 10 Jahren treten ab Herbst mehr Buben als Mädchen ins Gymnasium ein 4050 Luzerner Primarschülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien in die Sekundarstufe I übertreten. Die Zahl der Repetitionen der 6. Primarklasse hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. 23.06.2021, 11.06 Uhr

(sok)

Nach den Sommerferien treten 4050 Schülerinnen und Schüler der 6. Primarklasse in die Sekundarstufe I über. Die Staatskanzlei informiert nun über die Auswertung der Übertrittszahlen.

So besuchen derzeit beispielsweise mehr Buben als Mädchen die 6. Primarklasse, was sich auch an den diesjährigen Übertritten ins Langzeitgymnasium zeigt. Dies hat zur Folge, dass zum ersten Mal seit 10 Jahren mehr Buben (51,5 Prozent) als Mädchen (48, 5 Prozent) ins Gymnasium eintreten. Generell sei die Eintrittsquote in die Gymnasien der städtischen Gebiete höher als in den ländlichen, heisst es in der Mitteilung. Im gesamten Kanton liegt die Übertrittsquote ins Gymnasium mit 19,5 Prozent im langjährigen Durchschnitt.

So funktionieren die Sek-Modelle Im Integrierten Strukturmodell (ISS) werden alle Lernenden in einer Klasse unterrichtet. In den Niveaufächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden die Lernenden in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet.



Im Kooperativen Strukturmodell (KSS) werden die Niveaus A/B und C in je gemeinsamen Klassen geführt. Die Niveaufächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet.



Im Getrennten Strukturmodell (GSS) werden die Niveaus A, B und C in separaten Klassen unterrichtet.

Rund 39 Prozent der Schülerinnen und Schüler wechseln in die Integrierte Sekundarschule (ISS), die an 23 Sekundarschulzentren angeboten wird. Während 38 Prozent die Kooperative Sekundarschule (KSS) besuchen werden, welche in 15 Sekundarschulzentren geführt wird. Insgesamt sind dies rund drei Viertel aller Übertritte. Nur noch 23 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen das Modell der Getrennten Sekundarschulen, welches noch in sieben Sekundarschulzentren angeboten wird.

Zahl der Repetitionen hat sich verdoppelt

Acht Schülerinnen und Schüler treten im Herbst in eine Sonderschule ein, während 19 die 6. Primarklasse repetieren müssen. Letzteres entspricht einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. «Diese Zahl ist immer wieder Schwankungen unterworfen. Trotzdem werden wir die Entwicklung im Auge behalten», wird Aldo Magno, Leiter Dienststelle Volksschulbildung, in der Mitteilung zitiert. Ob es sich bei der vergleichsweise hohen Repetitionszahl um eine Auswirkung der Pandemie handelt, sei eine Vermutung, könne aber nicht bestätigt werden, sagt Aldo Magno auf Anfrage. Nur in 32 Fällen gab es zudem Uneinigkeiten betreffend der Zuweisung.