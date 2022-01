Kanton Luzern: Erstmals über 1000 neue Coronafälle an einem Tag

Kanton Luzern Erstmals über 1000 neue Coronafälle – und 4472 Booster-Impfungen an einem Tag Die Omikron-Welle trifft den Kanton Luzern hart. Am Mittwoch meldeten die Behörden einen Rekord bei den Fallzahlen: 1239 neue Corona-Infektionen wurden erfasst. Der Kanton ruft zum Boostern auf. 05.01.2022, 21.16 Uhr

1239 neue Coronafälle – das ist fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vortag und der höchste Wert in dieser Pandemie für den Kanton Luzern. Der Rekord vom Mittwoch dürfte bereits in den nächsten Tagen übertroffen werden, denn der sogenannte Reproduktionswert beträgt aktuell 1,28. Das heisst, jede infizierte Person steckt im Schnitt 1,28 neue Personen an.

Insgesamt befinden sich zurzeit 6463 Personen in Isolation, 2762 sind in Quarantäne. Sinkend ist hingegen die Zahl der hospitalisierten Personen. Waren es am Dienstag 51 Patientinnen und Patienten, so lag die Zahl am Mittwoch bei 46. Sieben davon mussten beatmet werden. Die detaillierte Hospitalisationsstatistik besagt, dass am Stichtag Dienstag 86 Prozent der Hospitalisierten ungeimpft waren. Auf den Intensivstationen betrug der Anteil der ungeimpften Patientinnen und Patienten 84,6 Prozent.

Kanton ruft zum Boostern auf

Unklar bleibt vorderhand, wie sich die steigenden Fallzahlen auf die Hospitalisierungen auswirken werden. In der Vergangenheit stieg die Zahl der Spitaleintritte erst verzögert nach einem starken Wachstum bei den Fallzahlen an.

Der Kanton Luzern hat deswegen am Mittwoch die Bevölkerung zur Anmeldung für eine Boosterimpfung aufgerufen. Diese schütze vor schweren Krankheitsverläufen, heisst es in einer Mitteilung. Omikron gefährde das öffentliche Leben. «Viele Firmen warnen wegen der möglichen grossen Personalausfälle vor Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung», schreibt der Kanton. Es sei nachgewiesen, dass die Boosterimpfung den Schutz vor Omikron erhöhe.

Ganz ohne Aufruf handeln zurzeit sehr viele Luzernerinnen und Luzerner im Sinne des Kantons. Alleine am Dienstag liessen sich 4472 Personen boostern. Insgesamt sind an diesem Tag fast 5000 Personen geimpft worden ­– so viele wie seit Juni nicht mehr. Gerechnet auf die gesamte Bevölkerung, haben laut BAG 27,1 Prozent eine Drittimpfung erhalten. (dlw)