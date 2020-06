Kehrtwende beim Kanton Luzern: Alle Kantischüler müssen ab Montag wieder in die Schule Die dritten Klassen des Gymnasiums werden ab Montag wieder in ganzen Klassen unterrichtet. Die vierten und fünften Klassen erhalten Halbklassen-Unterricht. 10.06.2020, 14.38 Uhr

In die Kantonsschulen von Luzern kehrt ab Montag wieder mehr Leben ein. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 22. August 2019)

(jus) Der Kanton Luzern will den Präsenzunterricht auf der Gymnasialstufe ab Montag erweitern. Bislang hatten nur die 1. und 2. Klassen des Untergymnasiums wieder Unterricht vor Ort. Ab Montag, 15. Juni, werden auch die 3. Klassen des Gymnasiums Präsenzunterricht in ganzen Klassen erhalten, wie der Kanton am Mittwochnachmittag mitteilt. Bei der vierten und fünften Klasse des Langzeitgymnasiums wird unter Einhaltung der 2-Meter-Distanzregel in Halbklassen unterrichtet. Die Schüler der 6. Klasse haben ihre Maturaprüfungen bereits beendet.

Als Grund für die Veränderungen gibt der Kanton Luzern die leicht angepassten BAG-Schutzbestimmungen an. Das Bundesamt für Gesundheit hatte die 2-Meter-Distanzregel für nachobligatorische Klassen am Montag leicht aufgeweicht. Die Abstandsregeln müssen nun nicht mehr «konsequent», sondern «wann immer möglich» eingehalten werden. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann wird dazu in der Mitteilung wie folgt zitiert:

«Wir haben die Chancen und Risiken gut abgewogen und uns nun für die Chance Bildung entschieden - selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen.»

Schulen können Vorgaben unterschiedlich umsetzen

Die Schulen werden die für sie geeignete Form wählen, um den Präsenzunterricht im Halbklassenmodus mit Phasen des Selbststudiums oder teilweise im Fernunterricht umzusetzen. Dabei gebe es die betrieblichen, personellen und räumlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Aufgrund der weiterhin geltenden Distanzregeln und den terminierten Fachprüfungen müsse der Unterricht in den oberen Klassen stundenplanerisch von Schule zu Schule unterschiedlich geregelt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

In den Berufsschulen sind bereits heute mehr als die Hälfte der Lernenden in Präsenzveranstaltungen vor Ort. Dies wird gemäss Kanton so weitergeführt.