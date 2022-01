Übersterblichkeit im Kanton Luzern steigt wieder an

Kanton Luzern Es sterben wieder mehr 65-Jährige und Ältere als im langjährigen Schnitt Seit Mitte November beobachten die Statistiker eine deutliche Übersterblichkeit bei Personen ab 65 Jahren. Das gab es bereits vor einem Jahr. Anders verhält es sich bei den Jüngeren. Alexander von Däniken 08.01.2022, 05.00 Uhr

Wenn in einer Woche mehr Menschen sterben als im langjährigen Durchschnitt, ist von einer Übersterblichkeit die Rede. Diese kommt im Kanton Luzern bei den über 65-Jährigen seit Mitte November 2021 regelmässig vor. Konkret wären in dieser Altersgruppe aufgrund der Erwartungen in der Woche vom 16. bis 21. November höchstens 73 Todesfälle zu erwarten gewesen, es waren aber 75. Und in der Woche vom 13. bis 19. Dezember kam es zu 80 statt 74 Todesfällen. Zuvor gab es 2021 nur in einer Woche eine Übersterblichkeit, nämlich zwischen dem 6. und 12. September.

