Eschenbach: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Gebäude

Ballwil Alkoholisierter Autofahrer fährt in ein Gebäude in Eschenbach Eine Patrouille der Luzerner Polizei hat in Ballwil einen Autofahrer kontrolliert, der zuvor in Eschenbach gegen ein Gebäude gefahren war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. 08.07.2021, 13.19 Uhr

Am Mittwoch, 7. Juli, erhielt die Polizei kurz nach 19 Uhr eine Meldung, dass ein unbekannter Autofahrer an der Rothenburgstrasse in Eschenbach gegen ein Gebäude geprallt und anschliessend weitergefahren sei. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Nur kurze Zeit später konnte an der Dorfstrasse in Ballwil durch eine Polizeipatrouille ein Auto angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemlufttest beim Autofahrer ergab dabei einen Wert von 1,92 Promille, zudem wurde am Fahrzeug ein frischer Kollisionsschaden festgestellt.

Ob 43-jährige Pole einen gültigen Führerausweis besitzt, ist gemäss Polizeiangaben Gegenstand der laufenden Abklärungen.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (mha)