Kanton Luzern Fast jeder achte Arbeitsplatz hängt vom Tourismus ab Im Jahr 2019 betrug im Kanton Luzern die direkte touristische Wertschöpfung 1,04 Milliarden Franken und die Tourismusbranche generierte 10’525 Arbeitsplätze. Das geht aus einer Studie von BAK Economics zur Bedeutung des Tourismus für die Luzerner Volkswirtschaft hervor. 03.05.2021, 15.24 Uhr

Ein Bild vor der Coronapandemie: Touristen aus Asien fotografieren in der Stadt Luzern. Bild: Keystone

(zim) Die Luzern Tourismus AG (LTAG) hat am Montag im Verkehrshaus über die aktuelle Situation des Tourismus sowie die zu erwartende Entwicklung und Erholung nach der Corona-Pandemie informiert. Zudem wurde eine Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus im Kanton Luzern präsentiert, die die LTAG zusammen mit dem Kanton und der Stadt Luzern bei BAK Economics in Auftrag gegeben haben. Die Studie basiert auf Zahlen des Jahres 2019, also auf die Situation vor der Covid-19-Krise. Sie gibt aber auch Einblicke ins Jahr 2020 mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Branche. Die Resultate können als Teil der aktuellen Informations- und Entscheidungsgrundlagen dienen und stehen für wirtschafts- und tourismuspolitische Entscheidungen sowie zur Beurteilung von künftigen Entwicklungen und Herausforderungen zur Verfügung.