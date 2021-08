Kanton Luzern FDP kämpft gegen Parkplatz-Abbau Der Regierungsrat soll für ausreichende Parkplatzkapazitäten in den Gemeinden sorgen: Das fordert der Emmer FDP-Kantonsrat Martin Birrer in einer Motion. 20.08.2021, 14.52 Uhr

Die Partei stellt gemäss einer Mitteilung fest, «dass die Anzahl der Parkplätze bei Bauten der öffentlichen Hand durch die Gemeinden trotz steigendem Verkehrsaufkommen massiv reduziert werden».

Dabei steige der Bedarf an Autos weiter und durch die technologische Entwicklung seien sie auch in Zukunft gefragt. «Die Mobilität hat sich verändert und wird sich weiter verändern. Parkplätze wird es auch für neue Fortbewegungsmittel brauchen», wird Martin Birrer in der Mitteilung zitiert.

Kanton soll Zahl der Parkplätze vorschreiben

Der Emmer Politiker verlangt darum mit der Motion mehr Handlungsspielraum für den Kanton. Bei wichtigen Infrastrukturen von kantonalem Interesse soll der Kanton eine genügende Anzahl Parkplätze festlegen können. Dies soll zum Beispiel für grosse Bahnhöfe wie den künftigen Durchgangsbahnhof Luzern möglich sein; aber auch bei Bushubs oder Fussballstadien.

Letztlich brauche es verschiedene Verkehrsmittel, um die Erreichbarkeit von Infrastrukturbauten und Anlagen von öffentlichem Interesse sicherzustellen. Davon profitiere auch die Wirtschaft in der Stadt und auf dem Land. (avd)