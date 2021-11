Konflikt um Kunstwerk: Gemeinde droht Wetz mit Strafanzeige

Kunst Fehlende Baubewilligung für Kunstprojekt: Konflikt zwischen Künstler Wetz und der Gemeinde Beromünster spitzt sich zu Die Gemeinde verlangt vom Künstler ein Baugesuch für seine U-Bahn-Station. Reicht er dieses nicht bald ein, droht Wetz eine Strafanzeige. Die Situation ist verfahren. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Besuch beim Künstler Wetz in Beromünster verspricht immer einen hohen Unterhaltungsfaktor. Die Begeisterung, mit der der 60-Jährige über seine Projekte spricht, ist ansteckend. «Ich mache sinnloses Zeug, aber das mache ich hochprofessionell», sagt er etwa. Doch der von Fantasie und Leidenschaft geprägten Welt des Künstlers ist die trockene Realität der Baugesetzgebung in die Quere gekommen. Seit Monaten steht Wetz wegen seiner jüngsten Attraktion mit der Gemeinde in Konflikt.

Wetz in seiner U-Bahn-Station, die er mittlerweile zur Kirche umfunktioniert hat.





Eveline Beerkircher (Beromünster, 16. November 2021)

Konkret geht es um eine U-Bahn-Station, die der Künstler auf seinem Areal beim ehemaligen Landessender Beromünster baut. Damit ist Wetz schon weit gekommen. Eine lange Treppe führt hinunter in einen Schacht, in diesen man durch eine hohe Betonröhre den Himmel sehen kann. Rechts geht eine andere Treppe wieder hoch. Oben angekommen sollen die Besucher dereinst in dunkles Nichts blicken und dabei vorbeirasende Bahnen hören und den damit verbundenen Luftzug in einem U-Bahn-Schacht spüren.

Baugesuch oder Strafanzeige

Wetz sprüht vor Begeisterung, wenn er von diesem Projekt spricht. Mittlerweile hat er das Bauwerk aber in eine Kirche umfunktioniert. Auf der hohen Betonröhre hat der Künstler ein Kreuz montiert, um die Umwidmung sichtbar zu machen. «Ich will Frieden stiften», erklärt Wetz die Neuausrichtung der U-Bahn-Station. Frieden stiften will der Künstler mit der Gemeinde Beromünster. Denn diese verlangt ein Baugesuch für das neuste Kunstwerk von Wetz und hat bereits einen Baustopp verfügt (wir berichteten).

Nun folgt die nächste Eskalationsstufe. Weil Wetz sich nach wie vor weigert, ein Baugesuch einzureichen, droht die Gemeinde ihm in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, mit rechtlichen Schritten. Darin wird Wetz «ein letztes Mal» aufgefordert, «für die bereits ausgeführten und allenfalls noch geplanten Bauarbeiten», ein Baugesuch sowie ein Gesuch um eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung einzureichen. Dem Künstler wird eine Frist bis zum 1. Dezember gewährt. Sollte er dieser Forderung nicht nachkommen, droht die Gemeinde mit einer Strafanzeige sowie der Einleitung der Ersatzvornahme. Das könnte etwa bedeuten, dass die Anlage auf Veranlassung der Gemeinde auf Wetz' Kosten zurückgebaut wird.

Die Gemeinde hat einen Baustopp verfügt, aber dank dem imposanten Beton-Turm ist das Bauwerk schon jetzt ein Hingucker.





Eveline Beerkircher (Beromünster, 16. November 2021)

Für den Künstler ist ein Baugesuch nach wie vor keine Option, wie er gegenüber unserer Zeitung, aber auch in einem Telefonat am Dienstag gegenüber Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold wiederholt bekräftigt. «Das ist ein Kunstwerk, kein Gebäude!», sagt er immer wieder.

«Dafür kann ich kein Baugesuch einreichen.»

Allein schon deshalb nicht, weil er nicht wisse, wie es am Ende aussehen werde, bekräftigt Wetz seine Haltung.

Die Sache ist verzwickt. Wetz pocht auf seine Sonderzone, die ihm die Gemeindeversammlung vor zehn Jahren gewährt hat – «ohne eine einzige Gegenstimme», wie er betont. Tatsächlich ist diese «Sonderzone Landessender» im Bau- und Zonenreglement verankert. Dort heisst es unter anderem: «Neubauten und Erweiterungen bestehender Bauten und Anlagen sind zurückhaltend vorzunehmen.» Aber es heisst auch: «Zulässig sind insbesondere die Installation von Kunstobjekten und die Realisierung von Bauten, die nachweisbar einer künstlerischen Nutzung dienen.»

«Wir müssen die gesetzlichen Vorgaben einhalten»

Hans-Peter, Arnold, Gemeindepräsident von Beromünster. PD

Für Wetz ist der Fall klar: Seine U-Bahn-Station ist ein Kunstwerk und darum nicht bewilligungspflichtig. Anders sieht dies der Gemeinderat. Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold sitzt in seinem Büro im Gemeindehaus im Beromünster Flecken. Trotz Sonderzone sagt er: «Es handelt sich um eine künstliche Baute, das läuft halt im Baugesuchsverfahren.» Arnold weist darauf hin, dass Wetz für die Erstellung einer Scheune in der Vergangenheit bereits ein Baugesuch eingereicht habe. «Ich verstehe seinen Standpunkt nicht», sagt Arnold. Es sei nicht das Ziel der Gemeinde, das Kunstwerk zu verhindern oder abzureissen. «Aber wir müssen die gesetzlichen Vorgaben einhalten», sagt er.

Somit bleibt offen, wie es mit der U-Bahn-Station weitergeht. Wetz sagt: «Es ist schon eine Errungenschaft, so eine U-Bahn-Station überhaupt zu besitzen – wenn auch nur auf Zeit.»