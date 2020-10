Luzerner Lernende kommen beim Fernunterricht auf den Geschmack – Lehrer bemängeln Fehlen von sozialen Kontakten Der coronabedingte Fernunterricht im Kanton Luzern ist bei Lernenden, Lehrpersonen und Eltern mehrheitlich gut angekommen. So besteht laut einer Umfrage die Bereitschaft, den Fernunterricht zumindest teilweise beizubehalten. Allerdings fehlten die soziale Kontakte. Aktualisiert 15.10.2020, 12.16 Uhr

Ein Gymnasiastin lernt am Laptop im Homeschooling-Modus. Bild: Gaetan Bally / Keystone (Zürich, 25. Mai 2020)

(sda) Einen «Stresstest des Systems» nannte der Luzerner Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) die Erhebung, deren Ergebnisse er am Donnerstag vorstellte. Luzern hatte als einziger Kanton der Schweiz in der Endphase des Fernunterrichts von Juni bis Juli eine Online-Umfrage in Auftrag gegeben.