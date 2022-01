Kanton Luzern Formularpflicht ermöglicht Mietern, gegen unrechtmässige Erhöhungen vorzugehen – sie wird aber nicht konsequent umgesetzt Gut zwei Monate nach Inkrafttreten der Formularpflicht zieht der Mieterinnen- und Mieterverband eine zwiespältige Bilanz. Der Hauseigentümerverband will seine Mitglieder erneut auf die Vorgaben aufmerksam machen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zügelmänner von Gabriel Transport beim Zügeln einer Wohnung im Kanton Luzern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Root, 30. Juli 2020)

Die Formularpflicht – also die Pflicht, den vorherigen Mietzins für neue Mieter und Mieterinnen transparent zu machen – soll ihnen ein Werkzeug in die Hand geben, um sich gegen unrechtmässige Erhöhungen des Mietzinses zu wehren. Mit 50,1 Prozent Ja-Stimmen wurde das Anliegen des Mieterinnen- und Mieterverbands im September 2020 von den Stimmberechtigten im Kanton Luzern gutgeheissen.

Blick auf die Stadt Luzern. Hier sagten im September 2020 68,6 Prozent Ja zur Initiative des Mieterverbandes. Bild: Patrick Hürlimann (22. September 2020)

Obwohl diese Vorgabe nun seit über zwei Monaten in Kraft ist, wird sie nicht konsequent umgesetzt. Das bestätigt Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter der hiesigen Sektion des Mieterinnen- und Mieterverbands auf Anfrage:

«Regelmässig sehen wir Fälle, bei denen die Formularpflicht nicht eingehalten wurde.»

Beziffern könne der Mieterinnen- und Mieterverband die Missachtungen der Pflicht nicht, da ihre Mitglieder meist nicht wegen eines fehlenden Formulars auf den Verband zukämen. «Meist merken wir erst im Verlaufe einer Beratung zu anderen Problemen im Vertrag, dass auch das Formular fehlt.»

Hauseigentümerverband informiert Mitglieder erneut

Dem Hauseigentümerverband ist das Problem bekannt. «Insbesondere nicht professionelle Vermieter sind sich der Pflicht noch zu wenig bewusst», bestätigt Armin Hartmann, Präsident des Verbands. Gähwiler weist hingegen darauf hin, dass zwar ein Grossteil der Probleme bei Privaten aufkommen, diese aber nicht unbedingt als «nicht professionell» bezeichnet werden könnten. «Das sind Personen, welche teils seit Jahrzehnten mehrere Wohnungen vermieten.»

Wie der Mieterinnen- und Mieterverband habe auch der Hauseigentümerverband, welcher die Initiative im Jahr 2020 bekämpft hatte, zum Ziel, dass die Formularpflicht konsequent umgesetzt wird:

«Wir haben mehrfach informiert und werden in der nächsten Ausgabe unserer Zeitung erneut darauf hinweisen.»

Armin Hartmann, der SVP-Fraktionsleiter im Kantonsrat ist, betont, dass die Umsetzung auch im Interesse der Vermieterinnen und Vermieter sei, da diese sich mit einem Gesetzesverstoss Probleme aufladen würden. Wie viele sich nicht an die Pflicht halten, könne er nicht sagen. Nach sechs Monaten werde der Verband den Kontakt zur Schlichtungsbehörde suchen, um eine Auswertung der ersten Erfahrungen zu erhalten.

Kanton empfiehlt Betroffenen, das Gespräch zu suchen

Die Schlichtungsbehörde Miete und Pacht sieht sich bei der Umsetzung der Formularpflicht nicht in der Verantwortung. Dafür seien die Vermieterinnen und Vermieter zuständig, schreibt Christian Renggli, Informationsbeauftragter des Kantonsgerichts, auf Anfrage. Das entsprechende Formular sei rechtzeitig auf der Website aufgeschaltet worden und der Regierungsrat habe im Kantonsblatt den Entscheid veröffentlicht. Weiter sei in verschiedenen Medien, darunter in der «Luzerner Zeitung», über die Formularpflicht informiert worden. Laut Renggli empfiehlt die Schlichtungsbehörde den Mieterinnen und Mietern, «allfällige Unstimmigkeiten im direkten Gespräch mit der Vermieterin oder dem Vermieter zu klären».

Der Mieterinnen- und Mieterverband sieht den Kanton aber klar in der Verantwortung sicherzustellen, dass die Pflicht umgesetzt wird. Dies sei Teil des Verfassungsauftrags, nach dem sich der Staat für angemessene Wohnungen zu tragbaren Bedingungen einzusetzen hat. «Offensichtlich fehlt das Bewusstsein dafür, wie wichtig die Wohnungsfrage ist», stellt Gähwiler fest.

Formularpflicht zeigt bereits Wirkung

Trotz der mangelhaften Umsetzung zieht Gähwiler ein positives Fazit. «Die Formularpflicht gibt den Mieterinnen und Mietern endlich genaue Zahlen und ist ein wichtiger Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen.» So seien schon mehrere Mitglieder auf den Verband zugekommen, weil sie mit der Begründung der Mieterhöhung nicht einverstanden waren. «Wenn Betroffene so mit uns in Kontakt treten, können wir sie bei Verdacht auf eine missbräuchliche Erhöhung ermutigen, die Erhöhung anzufechten», sagt der Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands. In den kommenden Wochen würden die ersten Fälle vor die Schlichtungsbehörde gelangen.

Nicht zuletzt habe das Formular auch eine abschreckende Wirkung: «Die Eigentümerinnen und Eigentümer überlegen es sich jetzt vielleicht zweimal, die Miete ungerechtfertigt zu erhöhen, wenn sie dies auch begründen müssen», so Gähwiler. Ob das die Höhe der Mietzinse im Kanton Luzern bereits beeinflusst hat, könne er nicht sagen – die entsprechenden Zahlen seien noch nicht veröffentlicht. Auch zur Wirkung in anderen Kantonen, wo die Formularpflicht schon länger gilt, gebe es bisher keine Studie. «Mein Eindruck ist aber, dass es schwieriger wird, mit generellen Erklärungen wie etwa Quartierüblichkeit eine Chance zu haben, den Mietzins zu erhöhen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen