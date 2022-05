Kanton Luzern Grüne fordern autofreie Kantonsstrassen An mehreren Sonntagen pro Jahr sollen Abschnitte auf ausgewählten Luzerner Kantonsstrassen autofrei werden: Das schlagen die Grünen in einem Postulat vor. Vorbild ist Glarus. Jetzt kommentieren 04.05.2022, 10.10 Uhr

Man kennt es von Slow Up Days, etwa im Seetal: Dann sind Kantonsstrassen für den Verkehr gesperrt und werden stattdessen nur vom Langsamverkehr befahren. Das sind allerdings organisierte Einzelanlässe, wofür es jedesmal eine Bewilligung braucht.

Freie Fahrt für den Langsamverkehr: In Luzern soll es an mehreren Sonntagen pro Jahr gesperrte Abschnitte auf Kantonsstrassen geben. Bild: Philipp Schmidli (21. August 2016)

Nun sollen autofreie Kantonsstrassen an mehreren Sonntagen pro Jahr standardisiert werden: Das fordert die Fraktion der Luzern Grünen im Kantonsrat. Postulant Samuel Zbinden nennt den Kanton Glarus als Vorbild: «Die Glarner Landsgemeinde hat am 1. Mai beschlossen, mehrere solche autofreie Tage einzuführen.» Auch in anderen Schweizer Städten und Kantonen gibt es solche Bestrebungen. Autofreie Sonntage könnten helfen, «der Bevölkerung die Vorzüge des Umsteigens auf nachhaltige Mobilität aufzuzeigen».

Konkret verlangt Zbinden in seinem Postulat: «Der Regierungsrat wird aufgefordert, an mehreren Sonntagen im Jahr ausgewiesene Kantonsstrassen für den motorisierten Individualverkehr zu sperren.» Er nennt sogar bereits konkrete Strassen: «Mögliche, attraktive Streckenabschnitte gäbe es zu Genüge – so etwa in der Stadt Luzern vom Bahnhof bis zum Verkehrshaus, die Strasse ins Eigenthal oder die bereits für den ‹Slow Up› genutzten Strecken um den Sempacher- und Baldeggersee.» (mme)